Megkezdődik Trump büntetőügyének tárgyalása

2024. április 15. 10:50

Ma kezdődik Donald Trump volt amerikai elnök büntetőügyének tárgyalása New Yorkban. A várhatóan hat-nyolc hétig tartó eljárás középpontjában egy korábbi pornószínésznőnek kifizetett hallgatási pénz áll. A korábbi elnök minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Az esküdtek kiválasztásával ma megkezdődik New Yorkban a Donald Trump volt amerikai elnök elleni büntetőper. Az amerikai történelemben ez az első eset, hogy egy volt államfő büntetőügyben áll a bíróság elé.

Az ügy középpontjában 130 ezer dollárnyi hallgatási pénz áll, amelyet állítólag Trump akkori ügyvédje, Michael Cohen fizetett ki Stormy Daniels korábbi pornószínésznőnek a 2016-os elnökválasztás előtt. A hallgatási pénz nem illegális az Egyesült Államokban, azonban amikor Trump visszafizette az összeget Cohennek, azt a könyvelésében jogi költségként tüntette fel, így most üzleti iratok szándékos meghamisításával vádolják – írja a BBC.

A vád még 2018-ban merült fel, de egészen tavalyig nem sok minden történt az ügyben. Ekkor lépett színre Alvin Bragg manhattani kerületi ügyész, aki 2023. március 30-án hivatalosan is bejelentette a vádemelést. A tárgyalást – hogy, hogy nem – az idei elnökválasztási kampányidőszak kellős közepére tűzték ki, és ezen az illetékes bíróság Trump jogi csapatának beadványa ellenére sem volt hajlandó változtatni. Érdemes pár szó erejéig kitérni Alvin Bragg személyére. A kerületi ügyész az Egyesült Államokban választott pozíció, Bragg kampányához pedig mintegy egymillió dollárral járult hozzá a Soros Györgyhöz köthető Color Of Change faji igazságszolgáltatást sürgető csoport – számolt be róla a Daily Mail brit napilap.

Bragg már jelöltként nyilvánvalóvá tette, hogy megválasztása esetén fő feladatának tekinti majd a volt elnök elleni vádemelést.

Magyar Nemzet