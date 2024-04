Bús Balázs nyílt levelet írt Vitézy Dávidnak

2024. április 15. 12:19

Óbuda-Békásmegyer korábbi polgármestere, aki most a Fidesz jelöltjeként ismét indul az önkormányzati választáson, nyílt levelet írt Vitézy Dávidnak, az LMP főpolgármester-jelöltjének. Bús Balázs a Facebook-oldalán az óbudai önkormányzatot is érintő korrupciós ügy és letartóztatások kapcsán arra hívja fel Vitézy Dávid figyelmét, hogy az őt jelölő LMP is érintett a botrányban.

"Szeretném felhívni a figyelmét arra is, hogy az LMP párt, amelyet Ön jelenleg képvisel, a korrupcióba keveredett Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának alpolgármestert ad Burján Ferenc személyében, sőt, idén júniusban az LMP delegáltjaként a Gyurcsány-Karácsony-féle politikát támogató csapat tagjaként indul az önkormányzati választásokon" – írja Bús Balázs, és arra szólítja fel a főpolgármester-jelöltet, hogy ha valóban elkötelezett a korrupció elleni harcban, "haladéktalanul vonja ki az LMP-t ebből az óbudai, korrupciós ügyekhez tapadó közösségből". Azt is hozzáteszi, hogy minden budapesti közös érdeke, hogy a helyi önkormányzatok korrupciótól mentesen végezhessék munkájukat, továbbá "ne járassák le nagy múltú kerületek jó hírét a hatalomtól megrészegült méltatlan alakok".

"Ne engedje, hogy az LMP nevében olyanok képviseljék Önt, akik még csak nem is az Ön politikáját és személyesen sem Önt támogatják" – áll a nyílt levélben.

