Az olimpiai kvótáért küzdenek a birkózóink Isztambulban

2024. április 15. 12:51

A birkózók szombaton rendezett válogatóján győztes Galambos Ramóna, Lévai Zoltán és Szőke Alex egyaránt azzal a céllal készül a május 9. és 12. között Isztambulban sorra kerülő világkvalifikációs tornára, hogy megragadja az utolsó esélyt az olimpiai kvótaszerzésre.

A nőknél hármas válogatóban dőlt el 57 kilós címeres mez sorsa, a válogatottsághoz pedig nem volt elég megnyerni a Honvéd Kupát, a döntősöknek még két győzelemig tartó párharcot is kellett vívniuk a májusi világkvalifikációért. Az Európa-bajnoki bronzérmes Galambos Ramóna egy vereség után három győzelemmel végül megváltotta repülőjegyét Törökországba, ehhez pedig a szintén Eb-harmadik Dollák Tamarát kétszer, míg a tavalyi kontinensbajnokságon 55-ben ezüstérmes csapattársát, Bognár Erikát egyszer kellett felülmúlnia. „A végére azt mondhatom, áttörtem magamban azt a gátat, hogy sérülésből jöttem vissza és ez a verseny önbizalmat adott a jövőre nézve. Kvótát szeretnék szerezni, ez nem kérdés, máshogy nincs is értelme kimenni Törökországba” – mondta az MTI-nek Galambos, majd hozzátette, mindenképpen jó versenyzőket kell majd legyőznie a világkvalifikáción. – „Kelleni fog a bravúr, de egyáltalán nem gondolom lehetetlennek.” A férfiaknál párharcokra került sor, a kötöttfogásúak 77 kilós kategóriájában a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán csapott össze az egy súlycsoporttal lejjebb (72 kg) Eb-győztes, szintén vb-második Fritsch Róberttel. Kettejük küzdelme négy mérkőzésig tartott, mivel az első és a harmadik találkozón nem volt értékelhető akció, így nem számították bele a válogatóba. A második meccsen Lévai egy kitolással, a negyediken pedig egy pörgetéssel győzte le Fritschet, a verseny után pedig úgy fogalmazott, örül annak, hogy négy tétmeccsel gazdagodott a világkvalifikáció előtt. „Ugyanolyan kemény lesz kiharcolni a kvótát, mint az első két versenyen. A belgrádi vb-n is volt rá esély, de talán az európain azért lett volna nagyobb, mert egy finnel kellett birkóznom és nem a regnáló világbajnokkal vagy egy nagy mumussal. Bár ebben a súlyban nem nagyon érzem, hogy lenne olyan, aki az lenne. Szinte mindenkit megvertem, akit nem, azzal még nem birkóztam. Nincsen verhetetlen, de nehéz versenynek nézünk elébe, ezzel együtt úgy gondolom, hogy nekem ott a helyem az olimpián” – fogalmazott a legidősebb Lévai fivér, akinek öccse, Tamás a 97 kilóban végül 2–1-re alulmaradt a vb-ezüstérmes, olimpiai ötödik Szőke Alex elleni párharcban.

Szőke 2021-ben is hasonló helyzetben volt, mivel akkor Kiss Balázs világbajnokkal és az U23-as világ- és Európa-bajnok Szilvássy Erikkel kellett megküzdenie a válogatottságért. Az erzsébeti birkózó elmondása szerint nem volt a legjobb formájában, mivel a bakui torna előtt lebetegedett és egészen szerdáig antibiotikumot szedett, ami lényegesen befolyásolta teljesítményét. „Négy-öt olyan ember még mindig bent van, akik az élmezőnyt képviselik, de ha ugyanúgy fel fogok tudni készülni, és semmi sem jön közbe, akkor szerintem nem lesz probléma. Sajnos benne van, hogy az ember hibázik, ugyanakkor lesz még lehetőség a bronzéremért és a kvótáért birkózni. Bízom benne, hogy egyenes ágról, három-négy győztes meccsel meg tudom szerezni a kvótát és nyugodtan fogok tudni készülni Párizsra” – tette hozzá Szőke, aki azt is elárulta, hogy a tokiói játékok óta két komolyabb sérüléssel is megküzdött, egy váll- és egy gerincműtéten is átesett, ezekből pedig nem volt egyszerű visszajönni és talán nem is képes minden sportoló ennyire mélyről visszatérni.

Az isztambuli világkvalifikáción minden súlycsoportban az első három helyezett váltja meg a jegyét a francia fővárosba.

A magyar birkózók eddig minden fogásnemben egy-egy indulási jogot szereztek a nyári játékokra: Muszukajev Iszmail (szabadfogású 65 kg) és Losonczi Dávid (kötöttfogású 87 kg) súlycsoportjuk világbajnokaként vívták ki a párizsi kvótát, a női 76 kilóban pedig Nagy Bernadett másfél hete a bakui kvalifikációs versenyen biztosította helyét a játékokra.

MTI