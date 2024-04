Kékestetőn esett a hó

2024. április 22. 12:07

MTI

Beköszöntött a téli időjárás itthon. Hazánk legmagasabb pontján a Kékestetőn vasárnap este nagy pelyhekben hullott a hó, de még hétfő reggel is fehér volt a táj. „A jelentések szerint hat centiméter friss hó hullott tegnap este és az éjszaka folyamán, itt a Kékestetőn, Magyarország legmagasabb hegycsúcsán” – jelentette Szilágyi Anita, az M1 tudósítója a helyszínről. „0 és 1 Celsius-fok közötti hőmérsékletet mérnek itt jelenleg, a hómennyiség már elkezdett olvadni” – tette hozzá. A turistákat is hamar odavonzotta a hófehér táj, többen is kihasználták a hirtelen jött havazást, és meglátogatták Magyarország legmagasabb hegycsúcsát.