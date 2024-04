Nagy Márton: A technológiai fejlesztések mérsékelhetik a termelékenységi különbségeket

2024. április 29. 13:29

A technológiai fejlesztések megszüntethetik a nemzetközi nagyvállalatok, valamint a magyar kis- és közepes vállalkozások közötti termelékenységi különbséget – mondta a Smart Manufacturing Festival (Smartman) hétfői záróeseményén Budapesten a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy Márton a gazdaságpolitika egyik legsürgetőbb feladatának nevezte a többszörös termelékenységi különbségek megszüntetését. Minden olyan kezdeményezés jó tehát, amely összeköti a kevésbé fejlett vállalkozásokat a piacvezetőkkel, és hozzásegíti őket a legjobb technológiai megoldásokhoz – mondta a Smartman jelentőségét méltatva. A tárcavezető szerint a magyar vállalkozásoknak érdemes bekapcsolódniuk beszállítói láncokba és az exportba, ha szintet akarnak lépni. Egyik út sem könnyű, de a fejlesztésekhez szükséges források rendelkezésre állnak, folyamatosan jelennek meg a zöld- és technológiai átállást segítő pályázatok, csak vállalkozó szellem és kezdeményező készség kell a lehetőségek kihasználásához - fogalmazott. Nagy Márton szerint a fejlődés alapjai létrejöttek, hiszen a magyar gazdaság a nemzetközi felmérések szerint is versenyképes. Összetettsége a világ élvonalában van a high-tech gyártás és annak az exporton belüli aránya szempontjából.

A technológiai pillér a piaci szereplőkkel egyetértésben a magyar versenyképességi startégiának is alapja, és ma már a legkisebb cégeknek is törekedniük kell a mesterséges intelligencia, a dróntechnika vagy az 5G alkalmazására – mondta a miniszter. A szervezők képviseletében az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke kiemelte, hogy a digitalizáció a fenntartható fejlődés, a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság kulcsa. A legújabb technológiai megoldások megismerése ezért már egy kisvállalkozás számára is létkérdés lehet, beszerzésük pedig nem lehetetlen, hiszen egyre olcsóbbak és egyre könnyebben elérhetők – hangsúlyozta Monostori László.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságitudományi Egyetem dékánja egyetértett a nemzetgazdasági miniszterrel abban, hogy a Smartman hozzájárul az ország gazdasági fejlődéséhez. A szervezők következő feladata a folyatás, ami akkor fog jól működni, ha minden résztvevő értéket talál a kezdeményezésben – fogalmazott Haraf Hasszan. A Smartman több mint 30 iparvállalat és technológiai cég, felsőoktatási intézmény és kutatóhely részvételével jött létre. Az ipari digitalizációs eseménysorozat február 26. és március 8. között csaknem félszáz programmal, többek között gyárlátogatásokkal, laborbemutatókkal, szakmai és ismeretterjesztő rendezvényekkel várta az érdeklődőket – olvasható a rendezvény honlapján. Nagy Márton a hétfői záróeseményen támogatást ígért a kezdeményezés folytatásához.

MTI