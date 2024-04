Lázár János rábólintott az új Duna-híd nevére

2024. április 29. 16:01

Az újonnan épülő Kalocsa-Paks Duna-híd műszaki átadására még május végéig várni kell, és a hídhoz vezető utak építési munkálatai is a Duna mindkét oldalán folyamatban vannak, a hídnak már hivatalosan nevet adtak.

A fiatal helyi építészmérnökök alapította, a város közéletében mind aktívabban részt vevő Kalocsai Építészeti, Értékvédelmi, Urbanisztikai Társaság (K.arc) civil szakmai közösségként Lázár János építési és közlekedési miniszternél indokolással ellátva a múlt év októberében kezdeményezte, hogy a várakozások szerint a város és a térség jövőbeni fejlődését jelentősen befolyásoló Kalocsa-Paks Duna-hidat Tomori Pál egykori kalocsai érsekről (született 1475 körül – elesett a Mohácsi csatában, 1526. augusztus 29.) a magyar sereg fővezéréről nevezzék el. A kezdeményezés immár hivatalosan is meghallgatásra talált.

A Kalohirek.hu megkereste a kalocsai származású Horváth Bálint építészmérnököt, a K.arc alapítóját, aki elmondta: „Múlt év szeptemberben indítottuk el online kampányunkat, melynek célja az volt, hogy a hamarosan átadásra kerülő új Duna-híd Kalocsa és Paks között a Tomori Pál híd nevet viselje. Igyekeztünk a kalocsai közönség megszólítása mellett a városban közismert, köztiszteletnek örvendő személyiségeket közvetlenül is megszólítani. Megkeresésünkre elsőként Meszlényi Rózsa, a Tomori Pál Főiskola alapító rektor emeritája válaszolt, aki azt írta: »főiskolánk már 20 éve (jelenleg is) Tomori Pál nevét viseli. Így célkitűzéseikkel egyetértve a legmesszemenőkig támogatom a név kiválasztását.« A névválasztást a kalocsai közönség a karckalocsa.hu onine felületünkön több mint kettőezer lájkkal támogatta. Ilyen előzmények után nagy örömmel fogadtuk, hogy az elmúlt év októberében benyújtott előterjesztésünket a hivatalos értesítés szerint is elfogadták, a híd a Google térképén már az új nevével, Kalocsa-Paks Duna-híd (Tomori Pál híd) szerepel” – idézi az economx.hu.

econimx.hu