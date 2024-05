Bundesliga - Schäfer András hosszabbított az Union Berlinnel

2024. május 1. 10:37

Schäfer András szerződést hosszabbított csapatával, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Union Berlinnel.

A klub szerdán honlapján jelentette be, hogy hosszabbított a 25 éves magyar játékossal, aki eddig 49 mérkőzésen lépett pályára a berlini klub színeiben.



"Az Union egy kivételes csapat, amely támogatott engem a nehéz időkben" - idézte a honlap a 24-szeres magyar válogatott középpályást, aki hosszú sérüléssorozatára utalt.



Schäfer lábában még 2022 novemberében alakult ki fáradásos törés, amivel többször próbált visszatérni, de rövid időn belül rendre újra megsérült, ráadásul időközben egy köldöksérvműtéten is átesett, így idén februárban játszotta végig először a 90 percet a német élvonalban. Hozzátette, nagyon örül annak, hogy visszatérhetett a pályára és a továbbiakban is segítheti a német klubot.



Oliver Ruhnert klubigazgató pedig úgy fogalmazott, Schäfer teljesítménye ebben a szezonban megmutatta, hogy mennyire fontos szereplője a klubnak, és azt is kiemelte, hogy a magyar középpályás nagyon sokat fejlődött és továbbra is nagy fejlődési potenciált látnak benne.

Schäfer 2022 januárjában a szlovák élvonalbeli Dunaszerdahelytől igazolt Berlinbe.

