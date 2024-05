Rohamrendőrök léptek közbe több egyetemen

2024. május 1. 14:47

Rohamrendőrök léptek fel az erőszakos tüntetőkkel szemben a Kaliforniai Egyetemen Los Angelesben helyi idő szerint szerdán kora hajnalban, miután New Yorkban kedden késő este szintén rohamrendőrök ürítették ki a Columbia Egyetem egyik elfoglalt épületét.

Los Angelesben azt követően vált feszültté a helyzet, hogy az Izrael ellenes tüntetésen Izrael-párti ellentüntetők jelentek meg, és a két csoport összecsapott. A helyszíni beszámolók szerint a rendőrség az egyetem rektorának kétérésre avatkozott közbe majd két órával azt követően, hogy a két ellentábor összecsapott.



Az Arizonai Egyetem tucson-i központjánál szintén voltak őrizetbe vételek szerdára virradóra, miután a tüntetők ellenálltak a hatósági felszólításnak.



Helyi idő szerint hajnalban a rendőrség közölte, hogy megtisztította a területet, amit a tüntetők törvénytelenül foglaltak el. Az Arizonai Egyetemen késő esti határidőt szabtak a tiltakozás felszámolására, amire válaszul a tüntetés szervezői paprikaspray és könnygáz elleni eszközöket kezdtek kiosztani, valamint arra biztatták a résztvevőket, hogy építsenek barikádot.



New Orleansban a Tulane Egyetemen szintén többeket letartóztattak, valamint több diák tanulmányait felfüggesztette az egyetem törvénytelen viselkedés miatt.



Az intézmény rektora az egyetemi közösségnek írt éjszakai levélben arról is beszámolt, hogy vizsgálat zajlik az egyetemi alkalmazottak részvételével kapcsolatban a tüntetéseken. Michael Fitts egyetemi elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézmény értéknek tartja a szólás szabadságát, és számos törvényes demonstrációt támogatott, ugyanakkor nem fogadja el a magánterület megsértését, a gyűlöletbeszédet, az antiszemitizmust, emellett pedig a zaklatást, megfélemlítést, erőszakot nem tolerálja.



New Yorkban, kedden a késő esti órákban a Columbia Egyetem rektorának kérésére a rohamrendőrök behatoltak az intézmény elfoglalt egyik központi épületébe, amelyet kiürítettek. A tüntetőket őrizetbe vették, és rendőrségi buszokkal elszállították, miközben több száz tiltakozó volt az utcán. Az egyetem környékén kedden este nagy létszámban vonult ki a hatóság, a környező utcákat lezárták, miközben a palesztinpárti megmozdulások szervezői a közösségi médián keresztül küldtek üzenetet, amiben ellenállásra szólítottak fel.



A Columbia Egyetem vezetése közleményt adott ki, amelyben a biztonság és rend helyreállításának szándékával indokolta, hogy a városi rendőrség beavatkozását kérte.

Az úgynevezett Diákok az Igazságért Palesztinában nevű országos hálózat szerint az egyetem vezetése két héten belül másodszor "hívta rá" a rendőröket saját diákjaira.



A Columbia Egyetem magánintézmény, és a területén csak kérésre tudtak beavatkozni a városi hatóság emberei az épületfoglaló tüntetőkkel szemben.



mti