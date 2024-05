Labdarógó NB I – A Ferencváros gólrekordot döntött a Debrecen ellen

2024. május 5. 21:17

A bajnok és kupadöntős Ferencváros 5-1-re legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó NB I 31. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A klub alapításának 125. évfordulóját ünneplő fővárosiak immár 15 kör óta veretlenek, ráadásul már 78 szerzett gólnál tartanak, amivel megdöntötték a Paks három évvel ezelőtti, 76 gólos rekordját a 12 csapatos rendszerben.



Az ötödik hajdúságiaknak a kudarccal minimálisra csökkent az esélyük a nemzetközi kupaszereplésre, mivel a hátrányuk négy pont a negyedik Puskás Akadémiával szemben az utolsó két forduló előtt.

31. forduló:

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 5-1 (0-0)

Groupama Aréna, 11 959 néző, v.: Antal

gólszerzők: Abena (49., 70.), Traoré (56.), Varga B. (68., 11-esből), Abu Fani (80.), illetve Vajda (63.)

sárga lap: Varga B. (58.), illetve Lagator (58.), Tuboly (75.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Botka (Pászka, 82.), Abena, Cissé, Ramírez - Katona B. (Ben Romdhane, 74.), Maiga - Lisztes (Kodro, 74.), Abu Fani (Tóth A., 82.), Traoré (Szevikjan, 74.) - Varga B.

Debreceni VSC:

Megyeri - Baranyai, Dreskovic, Lagator, Ferenczi - Ojediran (Romancsuk, a szünetben), Szuhodovszki (Tuboly, a szünetben) - Vajda (Kocsis D., 85.), Dzsudzsák (Loncar, 74.), Domingues (Szécsi, 74.) - Bárány

A bajnok már az első percben gólt szerzett, de Traoré találatát les miatt érvénytelenítették, a találkozó pedig korántsem folytatódott ilyen lendülettel. Bár a zöld-fehérek egyértelmű fölényben futballoztak, a vendégek szervezett védelmét nem tudták feltörni, csak olyan egyéni villanások okoztak veszélyt, mint Lisztes cselsorozata, aki azonban utána nem találta el a kaput. A Debrecen sikeresen tördelte a játékot, ezzel nemcsak a hazai rohamokat akadályozta meg, de a rivális lendületét is folyton megtörte, így jószerivel helyzet nélkül, meddő ferencvárosi mezőnyfölénnyel telt el az első játékrész.



A folytatásra a hajdúságiak kettős cserével próbálták frissíteni a csapatukat, de ez korántsem jött be, mert - a hazai szurkolók pirotechnikai show-ja után - Megyeri két remek védését követően Abena közelről már nem hibázott. A góltól megélénkült a találkozó, Traoré pedig hét perc elteltével megduplázta a hazai előnyt. Ebben a periódusban kedvére dolgozta ki a helyzeteket az FTC, a gólkirály Varga Barnabás például "ajtó-ablak" ziccert rontott. Ez meg is bosszulta magát, mert a DVSC váratlanul szépített, azonban a nagy kedvvel játszó Lisztes 11-est harcolt ki, melyet az immár húszgólos Varga értékesített, azaz hamar visszaállt a kétgólos különbség. A Ferencváros továbbra sem állt le, így csak a győzelem mértéke volt kérdéses, végül Abena és Abu Fani volt még eredményes, a DVSC pedig csak Megyeri bravúrjainak köszönhetően kerülte el a még nagyobb vereséget.

mti