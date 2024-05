„Dobrev Klára eljutott a gödör aljára"

2024. május 10. 19:01

Annak a pártnak az EP-listavezetője, amit maga Gyurcsány Ferenc elnököl, tényleg eljutott a csúcsra vagy a gödör aljára, nézőpont kérdése - írta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon arra reagálva, hogy "Dobrev Klára azzal kérkedik egy mai dollármédia-interjúban, hogy ők mennyit tesznek azért, hogy ne jöjjenek Magyarországra uniós pénzek".

Már megint a jó öreg aknamunka! - fogalmazott bejegyzésében Kocsis Máté.



"Büszkén vállalja Gyurcsányné, hogy őt mindig megkérdezik, amikor a magyar ügyek kerülnek napirendre és mélyen egyetért, ha Brüsszel pénzügyi oldalról akarja ellehetetleníteni az országot. Gratulálunk, miniszterelnök-jelölt asszony, lenyűgöző arcátlanság!" - fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.



Kocsis Máté szerint annak a pártnak az EP-listavezetője, amit maga Gyurcsány Ferenc elnököl, tényleg eljutott a csúcsra, vagy a gödör aljára, nézőpont kérdése. "A kormányzásuk alatt is mindent megtettek, hogy elvegyenek bármit az országtól, az emberektől, de sok év ellenzékiségéből is lett ez a programjuk. A nemzetközi programjuk. Ez a kínos, kedves Klára!" - olvasható a bejegyzésben.



"Nem csoda, hogy a magyarok nem bíznak bennük és ennek minden választáson hangot is adnak 2010 óta. Június 9-én újra megtehetjük! Ott leszünk!" - zárta posztját Kocsis Máté.

mti