Az USA újabb 400 millió dollárt önt hadiiparába Ukrajna támogatása ürügyén

2024. május 10. 21:45

Az Egyesült Államok 400 millió dollár (mintegy 170 milliárd forint) értékű újabb fegyverszállítmányt és katonai felszerelést küld az ukrán hadsereg számára, közvetlenül a hadszíntérre.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint sürgősen szükséges katonai képességekről van szó, amelyek az amerikai hadsereg készleteiből jutnak el rövid időn belül az ukrajnai harctérre.



A biztonsági segítségnyújtás keretében Patriot-rendszerekben használatos rakéták, Stinger légvédelmi rakéták is szerepelnek. Ezek mellett 105 és 155 milliméteres tüzérségi lövedékek, precíziós, romboló- és kézifegyver-lőszerek, páncélozott csapatszállító járművek, járőrhajók és különböző pótalkatrészek is eljutnak Ukrajnába.



John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs vezetője pénteken "tekintélyesnek" nevezte az újabb katonai csomagot a benne szereplő fegyverrendszerek sokfélesége miatt.



Az illetékes washingtoni idő szerint péntek délután egy sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy az április végén bejelentett, 1 milliárd dollárról szóló katonai segélycsomag egyes elemei már eljutottak az ukrajnai harctérre, és ukrán katonák kezébe.



Megjegyezte: Lloyd Austin védelmi miniszter azon dolgozik, hogy a többi katonai eszköz is a lehető leggyorsabban eljusson rendeltetési helyére, valamint a védelmi tárca azon van, hogy a most bejelentett csomag is minél előbb hozzáférhetővé váljon az ukrán hadsereg számára, amely fontos a Donbasz régiót érintő, valamint Harkiv környékét is elért orosz offenzívával szembeni védekezéshez.



Az amerikai nemzetbiztonsági szóvivő "érdekesnek és aggasztónak" mondta az orosz támadások újraindulását Harkiv ellen, és lehetségesnek tartotta, hogy az orosz erők a város elleni nagyszabású támadáshoz készülődnek. Hozzátette, ennek fényében van jelentősége annak, hogy a Kongresszus elfogadta a 60 milliárd dolláros ukrajnai támogatási keretet, és ez teszi indokolttá a támogatások sürgős eljuttatását az ukránoknak a hadszíntérre. Emlékeztetett arra, hogy a háború kezdetén az orosz erők kétségbeesett erőfeszítéseket tettek Harkiv elfoglalására, és ennek kudarca vezetett oda, hogy az orosz elnök a csapatok visszavonásáról döntött, Ukrajna északi részét elhagyták, és kizárólag Kelet-Ukrajnára összepontosítottak.



mti