Labdarúgó NB I - A Felcsút harmadszor is legyőzte az MTK-t

2024. május 11. 17:48

A Puskás Akadémia FC 3-1-re nyert az MTK otthonában a labdarúgó NB I 32., utolsó előtti fordulójának szombati játéknapján.

Ezzel eldőlt, hogy a felcsúti csapat biztosan nem végez a negyediknél rosszabb helyen a tabellán, de még a második pozíció megszerzésére is van esélye.



Az MTK négy bajnoki óta nyeretlen hazai pályán.

NB I, 32. forduló:

MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 1-3 (1-3)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Karakó

gólszerzők: Nagy Zsombor (36.), illetve Szolnoki (5.), Nissilä (12., 20.)

sárga lap: Bognár (27.), illetve Maceiras (27.), Colley (77.), Golla (89.)

MTK:

Rácz - Kocsis, Varju, Nagy Zsombor - Hej, Horváth A. (Vadnai, 82.), Kata (Kenesei, 83.), Kovács M. (Antonov, a szünetben), Kovács P. - Jurina (Stieber, a szünetben), Bognár (Végh, 57.)

Puskás Akadémia:

Pécsi - Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill - Szolnoki (Favorov, 71.), Plsek - Komáromi (Markgráf, 87.), Nissilä (Batik, 56.), Nagy Zsolt - Puljic (Colley, 71.)

A Kosznovszky Márkot, Németh Krisztiánt és Kádár Tamást is nélkülöző MTK a 36. percben Nagy Zsombor révén 2018 novembere után szerzett ismét gólt hazai pályán a Puskás Akadémia ellen, de ez csak a szépítésre volt elég, hiszen húsz perc után már 3-0-ra vezettek a vendégek. Előbb Komáromi György szögletét Szolnoki Roland lőtte a hálóba, majd Nagy Zsolt passzát a finn Urho Nissilä értékesítette, aztán Komáromi újabb sarokrúgását követően megint Nissilä volt eredményes. A mostani szezonban a felcsútiak előbb 5-0-ra, majd 6-1-re verték a fővárosiakat, akik előtt ismét felrémlett egy súlyos vereség lehetősége.



A bágyadt hangulatú mérkőzés második félidejében is a Puskás Akadémia volt kezdeményezőbb, de a legnagyobb ziccerek is kimaradtak. Elvétve az MTK előtt is adódtak lehetőségek, sőt az egész meccset tekintve több kapura lövése volt, mégis sokkal veszélytelenebbnek bizonyult, mint ellenfele.

mti