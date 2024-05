Késelésbe torkollott a két társaság verekedése az Örs vezér terén

2024. május 13. 14:36

A kialakult összetűzésben hatan verekedtek össze, míg végül az egyik résztvevő kést rántott és megsebesítette ellenfelét. A megkéselt férfit és két társát a mentő vitte el, a másik hármat pedig rövid időn belül azonosították és elfogták a rendőrök. Hat férfi összeszólalkozott, majd verekedni kezdett szombat délután az Örs vezér terén - számol be róla a Tények. A csetepaté akkor durvult el igazán, amikor az egyik férfi késsel megszúrta ellenfelét. A csatorna beszámolója szerint a vért látva többen pánikba estek és elmenekültek, végül három sérült került kórházba. A környékbeliek először az ordibálásra lettek figyelmesek, de a vérző férfit látva érzékelték, hogy nagy a baj. A csatorna szerint a helyszínen óriási pánik tört ki. Látva, hogy a megkéselt férfi erősen vérzik, többen is mentőt hívtak. Két járőrkocsi és több mentőautó is érkezett a helyszínre.

Az incidenst követően az elkövetők elmenekültek. A rendőrség gyanakodott rá, hogy valamelyik HÉV-szerelvénnyel távozhattak, ezért több járatot is visszatartottak, és olyan is volt, amit menet közben állítottak meg, hogy átvizsgálják azokat. Ezzel párhuzamosan máshol is nagy erőkkel keresték a három férfit, akiket végül

fél órán belül, a XIV. kerületi Csertő utcában fogtak el. Súlyos testi sértés és csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult ellenük büntetőeljárás. Azt egyelőre nem tudni, hogy a két, három-három főt számláló társaság min szólalkozott össze.

InfoStart