Menczer Tamás: Ki kell maradnunk az ukrajnai háborúból

2024. május 13. 16:47

A szomszédságunkban dúló konfliktus „nem a mi háborúnk, és ebből ki kell maradni” – jelentette ki hétfőn az Országgyűlésben mondott napirend előtti felszólalásában Menczer Tamás (Fidesz). A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta: súlyos a helyzet, hiszen egyes nyugat-európai és uniós vezetők már a sorkötelezettség visszavezetéséről beszélnek, a francia elnök pedig arról, hogy ha az orosz erők áttörik a frontot, katonai erőt kell küldeni Ukrajnába, és hasonló gondolatokat hallani a háborúpárti amerikai demokrata párti vezetőktől is. Arra figyelmeztetett: nem lehet kétségünk, ebben az esetben a magyar katonákat is elvinnék a háborúba, miközben világos, hogy Ukrajna nem tud győzni.

Hozzátette: Magyarországon itt van „a háborúpárti baloldalunk, Gyurcsány Ferenc vezetésével”, aki arról beszél, „háborúban fegyver kell a kézbe”, vagyis a legelfogadhatatlanabb és legsúlyosabb háborúpárti állításokkal lökne bennünket bele egy pusztító konfliktusba, ahol mindent elveszíthetünk. Azt javasolta a baloldaliaknak: kérdezzék meg az utca emberét, „ki akar meghalni Ukrajnáért?”. „A június 9-i választás tétje: háború vagy béke. Aki itt rosszul dönt, az a döntését soha többet nem tudja kijavítani. Ezért mondjuk mi azt, hogy június 9-én csak a béke, csak a Fidesz” – fogalmazott Menczer Tamás. Válaszában Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a több mint két éve tartó háborúval kapcsolatban a kormány álláspontja világos: elítéli az orosz agressziót, elismeri Ukrajna önvédelemhez és szuverenitáshoz való jogát és támogatja a menekülőket. Ennek a háborúnak nem kellett volna kitörnie – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, a nyugati vezetők nem az emberi életek megmentése, a tűzszünet és a béke megteremtése érdekében dolgoznak, hanem „a háború eszkalációját látják maguk előtt”, és akár tíz évre is előre tervezik azt.

Kiemelte: a NATO egyértelműen a kiképzés és a fegyverküldés koordinálására készül, és ehhez 100 milliárd eurót kíván biztosítani, ami a háborús pszichózis fennállását mutatja. Illés Boglárka megemlítette: már készül a 14. szankciós csomag, aminek eleme lehet a nukleáris energia is, miközben Oroszország továbbra is az Egyesült Államok első számú uránbeszállítója, évi egymilliárd dollár értékben. Persze azt is látjuk, hogy a magyar cégekkel hogy bánnak ebben a helyzetben: a kettős mérce itt is szemmel látható – említette meg az államtitkár, példaként azt hozva fel: miközben az OTP szankciós listára került, olasz vagy osztrák társa nem.

Az Európai Unió nem egy katonai célok érdekében létrejött közösség – hangsúlyozta az államtitkár, kiemelve, fontos volna, hogy a közösség térjen vissza eredeti célja, a béke és a jólét biztosításához, a NATO pedig védelmi közösségként nem fenyegetheti a nemzetközi biztonságot. Az államtitkár mindenkit arra biztatott, hogy június 9-én „a béke mellett, a kormánypártok mellett foglaljon állást”, hiszen „Magyarországon a békét mi tudjuk biztosítani és garantálni”.

MTI