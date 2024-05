Délután záporeső is kialakulhat

2024. május 14. 08:48

A következő 1-2 nap még csak kevés helyen fordulhat elő zápor, ezt követően viszont növekszik a csapadékhajlam.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: Kora délelőttig a délnyugati, nyugati országrészben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és eső, zápor is előfordul. Ezt követően ott is csökken a felhőzet, és mindenhol napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel. A déli országrészben lehet több gomoly, amelyekből délután ott záporeső is kialakulhat. Időnként megélénkül a keleties szél. A hőmérséklet délután 21 és 26, késő este 10, 19 fok között várható.

mti