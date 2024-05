Ukrán bűnöző vette fel megtévesztett magyarok pénzét bankautomatákból

2024. május 14. 09:29

Vádat emelt az ügyészség egy, az internetes hirdetőket megkárosító ukrán férfival szemben, aki az adathalászattal megszerzett bankkártyaadatokkal debreceni bankautomatákból vette fel a megtévesztett sértettek pénzét - közölte a hajdú-bihari főügyészség az MTI-vel kedden.

A vádirat lényege szerint az ukrán férfi 2022 februárjában költözött a családjával Csehországba, ahol megismerkedett egy szintén ukrán férfival, aki közösségi és különböző internetes oldalakra feltöltött hirdetésekre jelentkezett, de csak színlelte a vásárlási szándékát.



A hirdetőknek ugyanis a szállítás lebonyolítására hivatkozva olyan adathalász levelet küldött, ami futárszolgálat vagy bank oldalához hasonlító weboldalra irányította a hirdetőket.



Ezeken ők többek között a bankkártyaadataikat is megadták, amikkel az elkövetők úgy éltek vissza, hogy azokat betáplálták a mobiltelefonok fizetési fiókjába és bankautomatákból a telefonok segítségével, érintésmentesen készpénzt vettek fel a sértettek számláiról.



Az ukrán férfi munkát ajánlott a - szintén ukrán - vádlottnak, akinek az volt a feladata, hogy egy hétre Debrecenbe utazzon és a megkapott mobiltelefonokra feltöltse az elkövetők által megszerzett és részére továbbított bankkártyaadatokat, majd bankautomatákból különböző pénzösszegeket vegyen fel.



A vádlott a felvett összegek 10 százalékát fizetségként megtartotta, a többi 90-et pedig virtuálisvaluta-automatába kellett befizetnie; 2023. augusztus 12-én Debrecenbe utazott, majd augusztus 13-16. között, négy napon keresztül 40 sértett bankkártyaadatait használva, összesen több mint ötmillió forintot vett fel különböző debreceni ATM-ekből.



Ezen túl további nyolc sértett megszerzett kártyaadataival is próbált összesen másfél millió forintot felvenni, ami azonban meghiúsult, mert a tulajdonosok időben letiltották a kártyájukat.



Több sértett is panaszt tett az automatákat üzemeltető banknál. Munkatársaik az esetek kivizsgálása során felismerték a vádlottat és értesítették a rendőröket, akik a férfit az egyik automatánál elfogták és őrizetbe vették.



A vádlott jelenleg is letartóztatásban van, két további személy felelősségét pedig külön büntetőeljárásban vizsgálják.



A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő férfit információs rendszer felhasználásával elkövetett 40 rendbeli csalás bűntettével és pénzmosás bűntettével vádolja.



A vádirat tartalmazza, hogy a Debreceni Járásbíróság a vádlott beismerése esetén őt 2 év börtönbüntetésre ítélje, 5 évre utasítsa ki Magyarország területéről, továbbá rendeljen el vele szemben vagyonelkobzást, az elkövetéshez használt mobiltelefonokat pedig kobozza el - jelezte az ügyészség.



btár \ kgd \ gkp

mti