Putyin tanácsadóvá tette a leváltottakat

2024. május 14. 11:42

Tanácsadójává nevezte ki Alekszej Gyumint, az elnöki testőrség exparancsnokát, a tulai régió eddigi vezetőjét és Nyikolaj Patrusevet, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) volt igazgatóját, az orosz biztonsági tanács korábbi titkárát kedden Vlagyimir Putyin orosz államfő.

A Kreml közleménye szerint elnöki tanácsadó lett mások mellett Andrej Furszenko volt oktatási miniszter, Vlagyimir Megyinszkij volt kulturális miniszter és Jelena Japolszkaja, a parlament alsóháza külügyi bizottságának elnöke is. Az elnöki szóvivő Dmitrij Peszkov maradt.

Az elnöki adminisztrációban Makszim Oreskin, aki korábban Putyin tanácsadója volt, kabinetfőnök-helyettes lett. A kabinetfőnök Anton Vajno maradt, két első helyettese pedig Szergej Kirijenko és Alekszej Gromov. A helyettesek között szerepel még mások mellett Jurij Usakov, Vlagyimir Osztovenko, Dmitrij Kozak és Magomedszalam Magomedov.



Az 51 éves Alekszej Gyumin a Voronyezsi Rádióelektronikai Hadmérnöki Főiskolán végzett 1994-ben. 1995-ben a Szövetségi Őrszolgálat (FSZO) tagja lett. 1999 augusztusában csatlakozott az akkor kormányfővé kinevezett Putyin személyi biztonsági szolgálatához, és vele maradt, miután 2000-ben elnökké választották. 2007-től Viktor Zubkov kormányfő biztonsági főnöke, majd 2008-tól az ismét miniszterelnöki tisztséget betöltő Putyiné.



2014-ben Gyumint nevezték ki a Krím Oroszországhoz csatolásában kulcsszerepet vállaló orosz különleges műveleti erők parancsnokává. 2015-től a szárazföldi erők vezérkari főnöke és első főparancsnok-helyettese. Ugyanennek az évnek a végén kinevezték védelmi miniszterhelyettesnek: a felügyelete alá tartozott a harci kiképzés, az építkezés, a lakhatás és a katonai orvoslás.



Putyin 2016. február elején kinevezte a tulai régió megbízott kormányzójává, amely tisztségében szeptemberben választás is megerősítette. A 2021-es kormányzóválasztáson Gyumint a szavazatok 83,6 százalékával újraválasztották egy újabb ciklusra.



Tavaly júniusban, a Wagner zsoldoscsoport lázadása és Moszkva elleni felvonulása idején egyes Telegram-csatornák szerint Gyumint küldték tárgyalni a szervezet alapítójával, Jevgenyij Prigozsinnal. Ezt később a tulai regionális kormány tagadta, rámutatva, hogy az ilyen kérdések nem tartoznak a kormányzó hatáskörébe.



Putyin és Gyumin legutóbbi ismertté vált találkozója május 2-án volt. Ennek sajtónyilvános részében a kormányzó a régiónak a "különleges hadművelethez" és a hadiipari vállalkozásoknak nyújtott segítségéről, valamint a katonacsaládok támogatásáról beszélt. Az elnök méltatta a régió ipari mutatóit.



A 72 éves Nyikolaj Patrusev 2008 májusában, Dmitrij Medvegyev elnök beiktatását követően vette át a biztonsági tanács titkári posztját. A tisztségben 2012-ben és 2018-ban is megerősítették. Korábban Borisz Jelcin orosz elnök államfői apparátusában dolgozott, és az FSZB igazgatója is volt.

mti