Quadrille Fesztivál

2024. május 15. 10:24

Több száz fiatal táncolja a négytételes francia négyest május 17-én, pénteken a szombathelyi Fő téren - közölték az MTI-vel a szervezők.

savaria forum

Az AGORA Savaria Nonprofit Kft. idén is középiskolások részvételével rendezi meg a Quadrille Európai Táncfesztivált Szombathelyen, a diákok Johann Strauss Denevér című zenéjére táncolják a napóleoni idők divatos táncát, amelynek koreográfiáját idén is Rimányi Judit táncpedagógus tanította be a diákoknak - áll a közleményben.



A tánc hagyományosan az érettségizőknek szól. Kortársaik, iskolatársaik adják elő a közismert négytételes francia négyes táncot több országban - azonos zenére, ugyanabban az időben. A nemzetközi rendezvénynek évről évre Szombathely az egyetlen magyarországi helyszíne - fűzték hozzá.



Ismertetésük szerint idén is a Fő téren zajlik a fesztivál, ahol - a korábbi évekhez hasonlóan - több száz középiskolás táncol majd egy időben a többi európai város diákjaival.



Május 17-én pénteken 12 órakor Nemény András polgármester sípszóval indítja útjára a rendezvényt. Tavaly több mint 300 középiskolás diák vett részt az eseményen, ebben az évben is hasonló lesz a résztvevők száma - írták.



A 2005 óta megrendezett esemény a Guinness-rekord nyilvántartások alapján a legnagyobb az egy időben előadott szinkrontánc kategóriában. A közös táncot az esernyők teszik még látványosabbá - olvasható az AGORA Savaria Nonprofit Kft. közleményében.



mti