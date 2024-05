Szentkirályi Alexandra: Karácsonyék kitiltanák az autókat a városból

2024. május 15. 10:48

Hiába próbálja tagadni Karácsony, újabb bizonyíték van arra, hogy kitiltanák az autókat a városból. Folyamatosan drágítani és szűkíteni akarják az autósok területét - írta a Facebookon közzétett videójához a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje.

Szentkirályi Alexandra a videóban arról beszél, hogy tovább gyűrűzik Karácsony budapesti autókitiltási botránya. Hozzátette: a főpolgármester közeli kollégája, Ámon Ada, aki a klímaügynökséget vezeti, már korábban is arról beszélt, hogy megtiltaná a 10 évnél idősebb autók használatát a városban.



"Ezen dolgoztak titokban, és közben le is akarták tagadni, de lebuktak" - jelentette ki Szentkirályi Alexandra.



A videóban bejátsszák Ámon Ada nyilatkozatát, amiben arról beszél: ezt a kérdést csak úgy tudják majd kezelni, ha az autós közlekedés terepét, a területét folyamatosan szűkítik, illetve drágítják.



Szentkirályi Alexandra kijelentette: "a főpolgármester sajnálta a pénzt P+R parkolókra, de most elvenné az emberek pénzét. Felháborító, ilyen döntést nem lehet a budapestiek feje felett meghozni".



Változást Budapesten! - hangoztatta videójában a kormánypártok főpolgármester-jelöltje.

mti