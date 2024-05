Huszonkét hajó semmisült meg

2024. május 15. 11:57

Egy kora reggel keletkezett hatalmas tűzben huszonkét hajó semmisült meg az Isztriai-félszigeten, Medulin üdülőváros kikötőjében, személyi sérülés nem történt - írta szerdán az Index.hr hírportál.

A tűz oltásában a pulai és a medulini tűzoltók vettek részt, és a lángokat sikerült megfékezni.



A hatóságok közlése szerint a helyszínre érkező tűzoltók először elkülönítették azokat a hajókat, amelyeket még nem értek el a lángok, az égő hajókat pedig elkötötték, és úgy oltották el rajtuk a tüzet. Közülük több teljesen kiégett.



Samir Grahovic tűzoltóparancsnok a tűz keletkezéséről elmondta: vélhetően elektromos hiba okozta valamelyik hajón.



"Nehéz eloltani a tüzet, amikor ég a műanyag, hajókkal lehet csak, amelyek a tengerről érkeznek" - hangsúlyozta.



A portál által közölt képeken jól látszik, hogy egyes hajókban - köztük luxusjachtokban - mekkora kár keletkezett, volt, amelyik el is süllyedt közülük. Szemtanúk elmondása szerint néhány vízi járművön emberek is tartózkodtak, ők a tengerbe ugrottak, hogy megmeneküljenek.



A kikötőparancsnokság megerősítette, hogy a tűz okozott környezeti károkat, ezért dupla gátat építenek, hogy lokalizálják a szennyeződést, valamint hívtak egy" ökohajót" is a terület szanálása céljából.



Horvátország az egyik legnépszerűbb európai idegenforgalmi célpont, és kedvenc hajózási hely. A kiégett hajók tulajdonosai között külföldiek is lehettek.

mti