"Külföldi ügynök" nem viselhet többé választott tisztséget Oroszországban

2024. május 15. 20:28

Jóváhagyta Vlagyimir Putyin orosz elnök azokat a törvényi változásokat, amelyek értelmében külföldi ügynöknek minősített személy többé semmilyen szintű választásokon nem lehet jelölt, a jelölt személyes meghatalmazottja, vagy megfigyelő.

Az új szabályozás értelmében a jelöltségre pályázónak, ha külföldi ügynöki nyilvántartásban szerepel, el kell érnie ezen jogállása megszűntetését, amíg benyújtja a jelöltté nyilvánításához szükséges iratokat a választási bizottsághoz. Az egyik módosítás egyenesen megtiltja a "külföldi ügynököknek" választott tisztségek betöltését.



A korábban hatályos normák nem korlátozták a "külföldi ügynökök" passzív választási jogát, de azt megtiltották számukra, hogy közhatalom szerveinél kinevezett pozíciókat töltsenek be, köztisztviselők, valamint választási bizottságok tagjai legyenek.



Az új normák szerint egyébként a választásokra már bármilyen szinten bejegyzett jelölt nem vehető fel a külföldi ügynökök nyilvántartásába. Ugyanakkor a közhatalom szerveinél tisztséget betöltő külföldi ügynökök jogköre határidő előtt megszűnik, ha a törvény hatálybalépésétől számított 180 napon belül nem töröltetik nevüket az ügynöklistáról.



A módosítások értelmében a külföldi ügynökök, valamint a szélsőséges vagy terrorszervezetek tevékenységében részt vevő személyek nyilvántartásában szereplők semmilyen szinten nem lehetnek választási megfigyelők, jelöltek személyes meghatalmazottjai és nem adhatnak pénzadományt sem a jelöltek választási alapjába. Az utóbbi kategóriába sorolt személyek szintén nem lehetnek szavazati joggal rendelkező tagjai a választási bizottságoknak. Ugyanez a korlátozás vonatkozik majd azokra is, akiket szélsőséges jelképek használata miatt vontak közigazgatási felelősségre.



A választásokon részt vevő nemzetközi megfigyelőkkel szembeni követelményeket is megszigorították.



Oroszországban legközelebb szeptember 8-án tartanak választásokat. Akkor 19 kormányzói posztról, valamint 13 regionális parlament, továbbá számos helyi önkormányzati testület és tanács mandátumairól lehet majd szavazni, és a szövetségi parlament alsóházába is egy pótválasztást tartanak.



mti