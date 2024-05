Elfogatóparancsot adtak ki egy lengyel bíró ellen

2024. május 16. 12:51

A lengyel hatóságok elfogatóparancsot adtak ki a kémkedéssel gyanúsított, Fehéroroszországban politikai menedékért folyamodó Tomasz Szmydt lengyel bíró ellen - közölte csütörtökön Przemyslaw Nowak, a lengyel ügyészség szóvivője.

Szmydt, a varsói székhelyű vajdasági közigazgatási bíróság bírája múlt hétfőn Minszkben sajtókonferencián, hogy politikai menedéket kért Fehéroroszországban. A lengyel ügyészség ezt követően a külföldi hírszerzésről szóló büntetőügyi előírások alapján eljárást indított.



Przemyslaw Nowak ügyészségi szóvivő csütörtökön a PAP lengyel hírügynökséggel közölte: az illetékes bíróság által kiadott elfogatóparancs alapján elindították Szmydt körözését.



Előző nap, szerdán Nowak arról számolt be: a Fehéroroszországba szökött bírót először lengyelországi szinten körözik, a varsói kerületi bíróságtól második lépésben az európai elfogatóparancs kiadását is kérik.



Szmydtől múlt csütörtökön Lengyelországban megvonták bírói mentelmi jogát. Aznap elfogadták a bíró felmondását, amelynek benyújtásáról Szmydt korábban nyilvános nyilatkozatot tett a minszki sajtóértekezletén.



A bíró három hónapos előzetes letartóztatását a lengyel ügyészség e hét elején kezdeményezte.



Dariusz Korneluk ügyész hétfőn a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: tekintettel a lengyel-fehérorosz kapcsolatok helyzetére, nem hiszi, hogy az elfogatóparancsot Minszk "nagyon gyorsan" végrehajtaná, a körözést viszont el kell indítani, már azért is, hogy Szmydtet azonnal őrizetbe vehessék, ha elhagyja Fehéroroszországot.



Korneluk megerősítette: azon ügyek nyomán, amelyekkel Szmydt a közigazgatási bíróságnál foglalkozott, a külföldi hírszerzés számára "nagyon értékes tudás" birtokába jutott.



A körözött bíró az utóbbi napokban több interjút is adott a fehérorosz és orosz médiának, amelyekben azt állította, hogy Lengyelországban a nézetei miatt üldözték.



Anna Adamiak, a lengyel főügyészség szóvivője múlt pénteken a PAP-nak elmondta: a sajtónyilatkozatokat, amelyekben Szmydt bírói státuszára is hivatkozott, a fehérorosz és az orosz kormányzat propaganda-célokra használta fel. Tevékenysége ezért is minősíthető a külföldi hírszerzés javára folytatott tevékenységnek, amelyért adott esetben nyolcéves szabadságvesztéstől életfogytiglanig terjedő büntetés szabható ki Lengyelországban - mondta el Adamiak.



mti