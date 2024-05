Gyurcsány és Karácsony LMBTQ-aktivistákat szabadítana rá a gyerekekre

2024. május 16. 16:28

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője szerint Gyurcsány Ferenc DK-elnök és Karácsony Gergely főpolgármester együtt szabadítaná rá az LMBTQ-aktivistákat a gyerekekre.

A kormánypárti politikus a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videóban úgy fogalmazott: mindez egyértelműen kiolvasható abból a tegnap nyilvánosságra hozott nyilatkozatból, amelyben "Karácsonyék világosan elmondják, hogy támogatják a genderideológiát, sőt, kötelezővé tennék az oktatását a magyar gyermekek számára."



Hozzátette, a nyilatkozat egyik pontja szerint LMBTQ-inkluzív oktatást vezetnének be a magyar iskolákba. "Ők beengednék a Soros-szervezeteket és az LMBTQ-aktivistákat a magyar iskolákba. Azokat az aktivistákat, akiknek a gyomorforgató tevékenységét Nyugat-Európában évek óta szörnyülködve nézzük a televízióhíradóban" - magyarázta Hidvéghi Balázs.



Hozzátette: a baloldal támadja az alaptörvénynek azt a részét is, ahol a hagyományos családmodellt védik.



"Vagyis Karácsonyék szerint az apa nem férfi, az anya pedig nem nő - jelentette ki, majd úgy folytatta: eltörölnék a gyermekvédelmi törvényt is. "Azt a jogszabályt, amely pont a genderideológia ellen védi a magyar gyermekeket, amely miatt egyébként Brüsszel évek óta támad minket" - mondta Hidvéghi Balázs, aki szerint jól látható, hogy Karácsonyék "Brüsszel alázatos szolgái."



"Nem érdemelnek még egy esélyt sem Budapesten, sem az országban" - hangoztatta.

mti