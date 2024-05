„Magyar Péter rajongója pezsgőt bontana, ha Orbán Viktort lelőnék"

2024. május 16. 17:07

Magyar Péter lelkes támogatója, Láng Balázs és híveik a közösségi oldalukon néhány órával a szlovák miniszterelnök elleni merénylet után már Orbán Viktor esetleges meggyilkolásáról értekeztek - közölte csütörtökön a Magyar Nemzet, hozzátéve: a döbbenetes kommentek némelyike arról szólt, hogy a magyar kormányfő hasonló sorsot érdemelne, mint szlovák kollégája.

A lap azt írta: a Robert Fico szlovák kormányfő ellen elkövetett merénylet után néhány óra alatt döbbenetes kommentek sokasága született egyes baloldali politikusok, illetve híveik közösségi oldalán. Az egyik legsúlyosabb megjegyzéseket tartalmazó Facebook-oldal azé a Láng Balázsé, aki Magyar Péter lelkes támogatója, és egy "régi baloldali háttérember".



A Magyar Nemzet beszámolója szerint a Talpra Külföldön Élő Magyarok! nevű Facebook-csoportban, ahol korábban kormányváltásról, illetve Orbán Viktor miniszterelnök börtönbe zárásáról is értekeztek, a többi között olyan kommenteket lehetett olvasni, hogy az illető nem siratná meg, ha valaki lelőné "Viktort", és volt, aki nyíltan azon viccelődött, hogy "már pezsgőt akart bontani, mert azt hitte, hogy Orbán Viktort lőtték le".



Kitértek arra, hogy a kommentelőket provokáló Láng Balázs régóta segíti a "dollárbaloldalt": 2007-ben a Gyurcsány-kormány - soha meg nem épült - kormányzati negyedért felelős kommunikációs igazgatója, 2017-2018-ban pedig az akkor Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Hír TV szerkesztője volt, itt Magyar Péter testvérével, Magyar Mártonnal is együtt dolgozott. Később Londonba költözött, szabadúszó újságíróként és kommunikációs szakemberként is tevékenykedett, létrehozott egy "Angliai Magyarok a 2022-es kormányváltásért" nevű Facebook-csoportot is. Hazatérése után Magyar Péter mellett kötött ki, a baloldali médiában beismerte, hogy a Diákhitel központ korábbi vezetője kap támogatást külföldről, illetve ellentmondásos nyilatkozatokat tett arról, hogy ő maga milyen formában támogatja a Tisza Párt alelnökét - ismertették.



A Magyar Nemzet arról is ír, hogy "az erőszak politikai közbeszédbe emelése, az ellenfelek fenyegetése nem áll távol Magyar Pétertől sem". Ő korábban egy utcai fórumán azt mondta, hogy június 8-án a Hősök terén nem lesznek annyira békések, de a cikk szerint olyanra is volt már példa, amikor "politikusok fölakasztásával is viccelődött".



mti