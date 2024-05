Kinevezték a szerb kormány magyar államtitkárait

2024. május 16. 17:21

Nyolc államtitkári tisztséget kapott az új szerb kormányban a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), csütörtökön nevezték ki őket.

Szerbiában december 17-én tartottak előrehozott parlamenti választásokat, a kormány azonban csak május 2-án alakult meg. Pásztor Bálint, a vajdasági magyar párt elnöke és parlamenti frakcióvezetője a közösségi médiában arról írt, hogy ezúttal is az elsők közt nevezték ki a VMSZ államtitkárait.



A párt megtartotta korábbi pozícióit az oktatásügyi, az egészségügyi, a mezőgazdasági, az infrastruktúraügyi, a környezetvédelmi, a pénzügy-, valamint a beruházási minisztériumban, illetve ezúttal az igazságügyi minisztérium helyett a gazdasági tárcában lett képviselője a vajdasági magyarságnak.



"A VMSZ hattagú köztársasági parlamenti frakciója és nyolc államtitkára közösen dolgozik a választási kampányban a polgárokkal egyeztetett prioritások megvalósításán" - hangsúlyozta Pásztor Bálint bejegyzésében, utalva a június 2-i önkormányzati választásokra.



Vickó Ferenc onkológus az utóbbi tíz évben az egészségügyi minisztériumban volt államtitkár, és ismét őt jelölték erre a pozícióra. A 65 éves szakpolitikus kinevezése előtt a Vajdasági Onkológiai Intézetet vezette, emellett pedig évek óta sebészetet tanít az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Karán.



A mezőgazdasági minisztériumban sem lesz államtitkárváltás. Továbbra is a 48 éves Juhász Attila agrármérnök felel ezért a területért.



Az építésügyi, közlekedési és infrastruktúraügyi minisztériumban továbbra is Lálity Urbán Emese képviseli a VMSZ-t. A torontálvásárhelyi építészmérnök korábban helyi politikával foglalkozott. A pénzügyminisztériumban sem lesz váltás, továbbra is a 34 éves Kerekes József lesz a VMSZ államtitkára, a környezetvédelmi államtitkár pedig az 54 éves Jaksa Róbert marad.



Az oktatásügyi államtitkári posztot a következő időszakban Jerasz Anikó tölti be, aki 2014 és 2022 között a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke volt. A közberuházási minisztérium egyik államtitkára a 46 éves Basnec Igor lesz, aki korábban Újvidéken a polgármesteri hivatalban dolgozott, míg a gazdasági minisztériumban a vállalkozói szférából érkező Horvát Király Andrea kapott államtitkári pozíciót.



A VMSZ elnöke korábban arról beszélt, hogy az államtitkári helyek azért fontosak, mert lefedik a vajdasági magyarság számára fontos területeket, és így a közösség számára fontos témák mindig napirenden tudnak szerepelni. A politikus közölte, hogy a VMSZ és a választásokat megnyerő Szerb Haladó Párt hamarosan aláírja a koalíciós szerződést.

mti