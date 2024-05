Labdarúgó NB I - Az ezüst- és a bronzérem a tét az utolsó fordulóban

2024. május 17. 09:34

Az ezüstérem a friss kupagyőztes Paksi FC és a Fehérvár, míg a bronz a Fehérvár és a Puskás Akadémia között dől el a labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójában.

A kupagyőztes Paks a Puskás Arénában: magyar játékosok magyar edzővel nyerték el a magyar trófeát – mlsz

A három érintett csapat az esélyegyenlőség jegyében szombaton egyidőben lép pályára. A második helyen álló Paks, amely szerdán a bajnok Ferencváros 2-0-s legyőzésével története első nagy trófeáját hódította el, a már kiesett Kisvárdát fogadja, győzelmével pedig 2011 után megszerezné második bajnoki ezüstérmét.

Ha Bognár György együttese nem gyűjti be a három pontot, akkor csak úgy tarthatja meg a pozícióját, ha a harmadik Fehérvár sem múlja felül a vendég Diósgyőrt.



A bronzérem tekintetében is hasonló a helyzet, a Fehérvár győzelemmel biztosan legalább megtartja dobogós helyét, pontvesztés esetén viszont csak akkor marad érmes, ha a negyedik felcsúti gárda sem győz hazai pályán az ötödik Debrecen ellen.



A Paks kupagyőzelmével a pozíciók viszont nem befolyásolják a nemzetközi kupaszereplést, mert a Tolna vármegyei csapat az Európa-liga, míg a két Fejér vármegyei klub a Konferencia-liga selejtezőjében lesz érdekelt nyáron.



A pontvadászatot a sorozatban hatodszor bajnok Ferencváros és ősi riválisa, az Újpest rangadója zárja vasárnap este, a meccs ugyan tétnélküli lesz, de Dejan Stankovic vezetőedző távozása miatt különösen érdekesnek ígérkezik. A szerb szakember a kupadöntős vereséget követően a Szpartak Moszkvához távozott, így a derbin már korábbi segítője, Leandro irányítja a zöld-fehéreket.



A két patinás fővárosi csapat eddig 240 alkalommal találkozott egymással az élvonalban, ebből 117 FTC és 61 újpesti győzelem mellett 62 döntetlen született. A közelmúlt viszont ennél is nagyobb ferencvárosi fölényt mutat, ugyanis sorozatban 15-ször nyerte meg a derbit az FTC, ezzel beállította eddigi leghosszabb sikerszériáját, amely 1905 és 1916 között jött össze.



A találkozót követően kerül sor az éremátadó ünnepségre.



Pénteken a Mezőkövesd Zsóry FC-MTK Budapest, szombaton a Paksi FC-Kisvárda Master Good, vasárnap a Ferencvárosi TC-Újpest FC mérkőzés az M4 Sporton lesz látható élőben, az M4 Sport+ közvetíti szombaton a Fehérvár FC-Diósgyőri VTK és vasárnap a Kecskeméti TE-Zalaegerszegi TE FC meccset, míg az m4sport.hu oldalon lesz követhető a Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC találkozó.

33. (utolsó) forduló:

péntek:

Mezőkövesd Zsóry FC-MTK Budapest 20.30

szombat:

Paksi FC-Kisvárda Master Good 17.45

Fehérvár FC-Diósgyőri VTK 17.45

Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 17.45

vasárnap:

Kecskeméti TE-Zalaegerszegi TE FC 17.15

Ferencvárosi TC-Újpest FC 20.15

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 32 22 5 5 78-30 71 pont - bajnok és BL-selejtezős

2. Paksi FC 32 16 7 9 49-41 55 - El-selejtezős

3. Fehérvár FC 32 16 5 11 55-40 53 - Kl-selejtezős

4. Puskás Akadémia FC 32 14 10 8 56-34 52 - Kl-selejtezős

5. Debreceni VSC 32 14 6 12 48-44 48

6. Diósgyőri VTK 32 12 8 12 50-56 44

7. ZTE FC 32 12 7 13 53-58 43

8. MTK Budapest 32 12 7 13 42-61 43

9. Kecskeméti TE 32 12 6 14 43-44 42

10. Újpest FC 32 11 4 17 45-65 37

11. Kisvárda Master Good 32 9 4 19 39-53 31 - kiesett

12. Mezőkövesd Zsóry FC 32 5 5 22 30-62 20 - kiesett



mti