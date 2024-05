Az orosz sportsajtó üdvözli Dejan Stankovic érkezését

2024. május 17. 12:40

Az orosz állami hírügynökség és a sportsajtó, élén a legnépszerűbb napilappal, a Szport-Ekszpresszel, lelkesen üdvözli, hogy Dejan Stankovic a Ferencváros után a Szpartak Moszkva futballcsapatánál folytatja vezetőedzői tevékenységét.

A TASZSZ péntek reggeli terjedelmes írásában, amely Legenda és tekintély felcímmel jelent meg, előrebocsátja, hogy a moszkvai klub csütörtökön jelentette be a nemzetközi hírű szerb szakember kinevezését, aki a 2024/25-ös szezontól kezdi meg munkáját. A cikk szerint stábjában olyan edzők is helyet kapnak, akik a magyar bajnokcsapatnál segítették Stankovicot.



A moszkvai klub sportigazgatója, a portugál Tomas Amaral hangsúlyozta, hogy Dejan Stankovic nem szorul bemutatásra. Szavai szerint "a futballvilág legendájának pályafutása és eredményeinek listája önmagáért beszél, a magas színvonalon dolgozó edző három bajnoki címet nyert a Crvena zvezdával és egyet a Ferencvárossal. Stankovic tisztában van vele, hogy Oroszország legnépszerűbb klubjánál vállal munkát, amely megtisztelő és nagy felelősséggel járó feladat. Nem kétséges, hogy ő a helyes választás a Szpartak jelene és jövője szempontjából" - jelentette ki Amaral.

A TASZSZ szerint Stankovic kinevezése meglepetésként érte az orosz futballtársadalmat és a szurkolókat, ráadásul a döntést akkor jelentették be, amikor nemcsak Oroszországban, de Magyarországon sem ért még véget a szezon.



A Szport-Ekszpressz, amely már csütörtökön is több írást szentelt a témának, pénteken szintén hosszú anyagban foglalkozik a szerb szakember klubváltásával. A szerző szerint a különleges és kemény szakember hírében álló Stankovic erőteljes fizikumot követel meg és nagy fegyelmet kényszerít rá a játékosokra. Ráadásul a szerb vezetői tulajdonságokkal rendelkezik, képes a Szpartaknál meglevő tartós vezetői válságot megoldani. A sportlap úgy véli, hogy a moszkvai csapatra az új vezetőedzővel, aki az olasz Inter játékoslegendája volt, trófeák várnak, és kellő nyári játékosigazolásokkal eséllyel jelentkezik be a bajnoki aranyra.



A szerb szakvezető egy nappal a Pakssal szemben elveszített MK-döntő után közölte az FTC vezetőségével, hogy elfogadta egy másik csapat ajánlatát és távozik. Kubatov Gábor klubelnök korábban azt mondta, hogy a szerb szakember szerződésében van kivásárlási záradék, ami négyhavi fizetése, ezt aktiválhatta most az orosz klub.



A Ferencváros a fradi.hu-n olvasható közleményben azt írta, Stankoviccsal távozik "a vele érkezett külföldi stáb is", az FTC pedig "felkészült a helyzetre". Az Újpest elleni vasárnapi derbin Leandro de Almeida ül a Fradi kispadján.

A 45 éves Stankovic tavaly szeptember 4-én Sztanyiszlav Csercseszov utódjaként a megbízott Máté Csabát váltotta a zöld-fehérek kispadján, irányításával az alakulat bajnoki címet nyert, s a Konferencia-ligában a csoportkörben veretlenül rájátszásig menetelt, ahol a későbbi döntős Olimpiakosz ejtette ki.

