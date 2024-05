Varga Mihály: intenzív fejlődés szakaszába lép a gazdaság

2024. május 17. 13:57

Az extenzív korszakot lezárva a magyar gazdaság egyre inkább átkerül az intenzív fejlődés szakaszába, amikor jelentősen nő a hozzáadott érték - mondta a pénzügyminiszter Kaposváron, ahol támogatásáról biztosította a városban tervezett okosipari beruházást.

Varga Mihály a leendő Tudományos és Innovációs Park színhelyén tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a magyar gazdaság bebizonyította, hogy képes csúcstechnológiás termékeket előállítani.



Az elmúlt tíz évben sikerült elérni azt a célt, hogy egymillióval több embernek legyen munkája a magyar gazdaságban, a fejlődés extenzív szakasza megteremtette a lehetőségét annak, hogy egyre több kutatás, fejlesztés kerüljön Magyarországra - tette hozzá.



Azt mondta, a kormány támogatja az egyetemeknek a hozzáadott értéket növelő fejlesztéseit. Ehhez minél szélesebb autonómiát adnak az intézményeknek, és forrásokat rendelnek a megtervezett programokhoz.



Kiemelte, a modellváltásnak köszönhetően egyre több egyetem kerül kedvezőbb pozícióba nemzetközi összevetésekben. A modellváltás "eredményes folyamat, amit nem akadályozni kell - ahogyan ezt Brüsszelből teszik -, hanem ösztönözni" - fogalmazott.



Kiemelkedő - mondta -, hogy az Óbudai Egyetem - amellyel a kaposvári önkormányzat közösen tervezi létrehozni az innovációs parkot -, a világ legjobb 1200 egyeteme közé került az elmúlt években. Ma már minden harmadik mérnök erről az egyetemről kerül ki, egyre vonzóbb az egyetem képzési köre.



A modellváltással az volt a szándék, hogy legyen verseny az állami fenntartású és az alapítványi intézmények között, és derüljön ki, mely egyetemek vonzóak, és képesek nemzetközi összevetésben is megállni a helyüket - jegyezte meg.



Utalt arra, hogy az Óbudai Egyetem fejlesztési programjában három tudományos innovációs park szerepel Zsámbékon, Székesfehérváron és Kaposváron. A kaposvári parknak okosipari profilja lesz, a beruházás magasan hozzáadott értéket képviselő iparágak - a környezet-, a zöld-, illetve a védelmi ipar - fejlesztésével fog megvalósulni.



Hankó Balázs felsőoktatásért felelős államtitkár közölte, az Óbudai Egyetem mellet még 11 magyar egyetem van a világ egyetemeinek első 5 százalékában, a magyar intézmények az elmúlt évek sikeres megújításának köszönhetően nagyot léptek előre.



Hozzátette, szintet lépett tavaly a magyar innováció is, Magyarország Európa egyedüli országaként európai innovátor kategóriába került. A kormány azt a cél tűzte ki, hogy Magyarország 2030-ra a 10 leginnovatívabb európai ország között legyen, és legyenek magyar egyetemek a világ vagy Európa 100 legjobbja között - emelte ki.



A recept, hogy összekapcsoljuk az egyetemeket, az ipart az innovációval, ennek módja a tudományos és innovációs parkok létrehozása, amelynek címpályázatát május 24-ig lehet benyújtani - fűzte hozzá.



Azt is mondta, hogy "nem mindenki érdekelt a magyar versenyképesség erősítésében, sajnálatos, hogy Brüsszel folyamatosan gáncsolja az egyetemistáinkat, kutatóinkat, és azokat az egyetemi fejlesztéseket, amelyek jogosan járnak".



Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora többek között beszámolt arról, hogy Zsámbékon jövőipari, Székesfehérváron mechatronikai, Kaposváron okosipari fejlesztést terveznek, utóbbi helyszínen 15 milliárd forintos beruházásra készülnek.



Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere elmondta, a vármegyeszékhely arra törekszik, hogy az ország tíz legfejlettebb városa közé kerüljön. Ennek jegyében indítottak újraiparosítási programot, a gépiparra és az élelmiszer-gazdaságra építve. A programtól több munkahelyet, magasabb béreket és magas hozzáadott értéket képviselő technológiák alkalmazását várják. E cél elérésében nagy segítség lehet a tudományos ipari park - fejtette ki.



Közölte, a hat hektáros területen öt csarnok épül majd, a kiviteli tervek december 31-ig készülnek el, azután feltételes közbeszerzési eljárást indítanak.



Emlékeztetett, a park első beruházója a német védelmi ipari cég, a DND GmbH lesz.

mti