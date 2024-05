Szentkirályi Alexandra: megint hazudott a főpolgármester

2024. május 17. 16:52

Karácsony Gergely megint hazudik, magyarázkodik, mindezt szemrebbenés nélkül - közölte az "autókitiltási botrány" kapcsán a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje a Facebookon pénteken megosztott videójában, bizonyítékul bejátszva a főpolgármester "klímaügynökének" szavait.

Szentkirályi Alexandra felidézte, hogy Karácsony Gergely a tíz évnél idősebb autók kitiltásáról leszögezte: "sem én, sem egyetlen egy kollégám nem mondott ehhez hasonlót".



A főpolgármester "frissen kinevezett klímaügynöke" szerint azonban máshogy áll a dolog - mutatott rá Szentkirályi Alexandra. A felvételen hallható, hogy a klímaügynökséget vezető Ámon Ada arról beszél: "kijelölünk zéró emissziós zónákat vagy alacsony kibocsátási zónákat. Dolgozunk egyébként ilyesmin is a BKK-val."



Tehát Karácsony Gergelyék ezeket tervezik, ezen dolgoznak, a főpolgármester "hazudott újra, sőt reggel, éjjel meg este is hazudnak, sőt, még tudják is fokozni" - fogalmazott a Fidesz-KDNP jelöltje.



A következő bejátszásban Ámon Ada elmondja: "ezt a kérdést, ezt úgy fogjuk kezelni, hogyha folyamatosan autós közlekedésnek a terepét, a területét szűkítjük, illetve drágítjuk".



Szentkirályi Alexandra szerint "Karácsonyék lebuktak, fény derült rá, min dolgoznak titokban a Városházán, mik a céljaik, hogyan tennék tönkre a budapestiek életét".



Karácsony Gergely "jobban tenné, ha hazudozás helyett vállalná a felelősséget, persze ő az utolsó akitől erre számítani lehet" - hangoztatta a kormánypárti jelölt. Hozzáfűzte: "elég az őrületből, váltsuk le Karácsonyékat!

mti