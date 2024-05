Másodfokú riasztást adtak ki zivatarok veszélye miatt

2024. május 17. 16:55

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Fejér és Pest vármegye egyes járásaira az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken délután.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a riasztással érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.



Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest vármegyék területére másodfokú figyelmeztetés van érvényben pénteken a hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt.



Az előrejelzés szerint pénteken délután zivatarok, néhol heves zivatarok is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén. Zivatarok környezetében előfordulhat jégeső, és viharos, óránkénti 60-80 kilométeres kifutószél. Heves zivatarokhoz nagyobb méretű, 3 centiméternél nagyobb jég, erősen viharos, óránkénti 80-90 kilométeres sebességet meghaladó széllökés, esetleg felhőszakadás is társulhat. A zivatartevékenység fokozatosan gyengülve az ország keleti, északkeleti részein az éjszakai órákban is folytatódhat.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, a kerti bútorokat, szerszámokat, kisebb cserepes növényeket vigyék fedett helyre, és ne parkoljanak fák alá. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón - kérik.

mti