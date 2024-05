Beiktatták hivatalába az új horvát kormányt

2024. május 17. 21:53

A horvát parlament beiktatta hivatalába pénteken az Andrej Plenkovic vezette új, jobbközép kormányt.

A több órán át tartó heves vita után a kabinetet a törvényhozás 151 képviselőjéből 79 támogatta.



Plenkovic a parlamenti ülés elején öt prioritást jelölt meg a kormány programjában: a sikeres, a vitális, az igazságos, a fenntartható és a szuverén Horvátországot.



A sikeres cél alatt makrogazdasági stabilitást, versenyképes gazdaságot és biztonságos munkaerőpiacot ígért a kormányfő, 1600 eurós átlagfizetéssel és 125 ezer új munkahely megteremtésével. Korszerűsítik az oktatási rendszert, és következő tíz évben hatmilliárd eurót fektetnek be a vasút fejlesztésébe - mondta.



Kiemelte: a vitális Horvátország a családok megerősítésére és a fiatalok támogatására helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor különös figyelmet fordít a nyugdíjasok ellátására is.



Az igazságos Horvátország a független igazságszolgáltatást és a korrupció elleni küzdelmet jelenti, továbbá a médiaszabadságot, az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét, a nők és gyermekek elleni erőszak elleni küzdelmet, valamint egy elérhetőbb és fenntarthatóbb egészségügyi rendszert - hangsúlyozta.



Rámutatott: a fenntarthatóság keretében a gazdaság, az energiafelhasználás és a közlekedés dekarbonizációja, valamint a hulladékgazdálkodás és a biodiverzitás megőrzése élvez előnyt.



Ötödik prioritásként a szuverén Horvátországot említette, ami a határ- és a belső biztonság megteremtését jelenti. Ennek része még a hadsereg modernizálása, a veteránokról való gondoskodás és az emlékezés kultúrája - húzta alá.



Az új kabinetben a miniszterelnöknek hét helyettese lesz: Davor Bozinovic belügyminiszter, Marko Primorac pénzügyminiszter, Tomo Medved veteránügyi miniszter, Oleg Butkovic tengerészeti, közlekedési és infrastrukturális miniszter, Ivan Anusic védelmi miniszter és Branko Bacic építésügyi, tervezési és állami vagyonügyi miniszter - mind a hatan régi-új tárcavezetők -, valamint Josip Dabro mezőgazdasági miniszter a választásokon harmadikként befutó Haza Mozgalomtól (DP).



Két tárcával tizennyolcra nő a minisztériumok száma: a jobbközép Horvát Demokratikus Közösségnek (HDZ) tizenöt minisztere lesz, a DP-nek három. A HDZ-s tárcavezetők az előző kormányban is miniszterek voltak. A két új minisztérium a demográfiai, valamint a környezetvédelmi, amely a gazdasági tárcából vált ki. A demográfiai és a gazdasági tárca DP-s miniszterek irányítása alá kerül, előbbit Ivan Sipic, utóbbit Ante Susnjar vezeti majd.



Az április 17-i parlamenti választásokon az eddig kormányzó HDZ a diaszpóra három képviselőjével együtt 61, a Szociáldemokrata Párt (SDP) irányította Igazság Folyói nevű választási koalíció pedig 42 mandátumot szerzett a 151 fős törvényhozásban. Az Ivan Penava vukovári polgármester vezette DP 14 képviselői helyre tett szert.

Átlépte még az 5 százalékos parlamentbe jutási küszöböt a szintén jobboldali Híd (MOST) 11 mandátummal, a fővárost vezető Képesek Vagyunk Rá! (Mozemo!) baloldali-zöld szövetség 10 mandátummal, az Isztriai Demokratikus Gyűlés (IDS) regionális párt és a Független Északi Platform 2-2 mandátummal, valamint a Fokus/Köztársaság párt egy mandátummal. A nemzeti kisebbségeknek biztosított nyolc képviselői hely közül hármat a szerb, egyet a magyar, egyet az olasz, egyet pedig a cseh és szlovák kisebbség közös képviselője tölt be, az összes többi nemzetiséget két ember képviseli az új összetételű parlamentben.



Andrej Plenkovic egymást követő harmadik alkalommal megválasztott miniszterelnök a kormányalakításhoz 78 támogatói aláírást gyűjtött össze a 151 fős parlamentben. A koalíciós kormánynak - amelyet a HDZ és a DP alkot - 73 képviselője van. Utóbbinak két megválasztott képviselője nem támogatta a HDZ vezette kormány. Támogatta viszont öt kisebbségi képviselő, a három szerb azonban nem.



mti