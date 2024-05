Szándékosan ütött el két embert egy bűnöző Pécsen

2024. május 18. 14:55

Több emberen elkövetett emberölés kísérlete miatt őrizetbe vette a rendőrség azt a 25 évest, aki szándékosan ütött el az autójával két embert Pécs belvárosában - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy pénteken dél körül arról érkezett bejelentés, hogy Pécsen a Centrum parkoló mellett két társaság között vita alakult ki, majd egy autó az egyik társaság két tagját elütötte.



A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a két csoport között egy korábbi nézeteltérés miatt alakult ki a vita, majd az egyik társaság lapátokkal, míg a másik fél egy macsétével fenyegetve próbált érvényt szerezni az igazának.



Tettlegességre nem került sor, ám amikor a bozótvágós páros - apa és fia - távozni akart, akkor egy, a másik csoporthoz tartozó férfi az autójával a járdára felhajtva, egyértelműen szándékosan, nagy lendülettel, fékezés nélkül elütötte őket.



Ezután a sérültek felálltak és folytatták a vitát, közben pedig az autós férfi megfordult, és a járdára hajtva megpróbálta ismét elütni őket, azonban elugrottak a jármű elől - tették hozzá.



A sofőr ezután a parkolóba hajtott, megállt, majd átült az anyósülésre, a vezető oldalra pedig beszállt az egyik társa, és elhajtottak.



Ezután a társaság további tagjai is elmenekültek a helyszínről, az elgázolt férfiakat a mentők kórházba vitték.



A rendőrök hajtóvadászatot indítottak, és rövid időn belül a Rákóczi úton elfogták az autóval menekülő párost, majd előállították őket a rendőr-főkapitányságra, és megkezdték kihallgatásukat.



A társaság szökésben lévő tagjait is hamar azonosítani tudták a nyomozók, és a délután folyamán a Hungária úti lakásukon el is fogták a gázoló társaságához köthető, lapáttal felfegyverkezett két férfit.



A 25 éves gázolót több emberen elkövetett emberölés kísérlete, míg az autójába később beülő 40 éves férfit bűnpártolás miatt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.



Az esettel kapcsolatban a rendőrök csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt is eljárást indítottak, és öt embert hallgattak ki: a gázoló mellé később beülő férfit, továbbá a két, lapáttal fenyegető 37 és 35 éves férfit, valamint a kórházból előállított 42 éves férfit és 21 éves fiát is - írták.



A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság mindannyiukat őrizetbe vette, és előterjesztést tett letartóztatásukra - áll a közleményben.



mti