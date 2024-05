Késő délutántól egyre többfelé várható zápor, zivatar, sőt zivatarrendszer

2024. május 21. 09:07

Kedden is nyárias időre van kilátás helyenként 30 fok feletti csúcshőmérséklettel. A Nyugat-Dunántúlon maradhat huzamosabb ideig zárt a felhőtakaró, ott lesz kevesebb napsütés, illetve alacsonyabb maximum. Kora délutánig még csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, majd délnyugat felől zivatarrendszer éri el hazánkat, ami ÉK felé vonulva egyre több helyen okoz zivatarokat, helyenként heves zivatarokat.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: A felhősebb nyugati tájak kivételével több órára kisüt a nap. A déli órákig főként a Nyugat-Dunántúlon, majd a másutt is erőteljessé váló gomolyfelhő-képződésből délutántól, késő délutántól egyre többfelé várható zápor, zivatar, sőt zivatarrendszer is kialakulhat, amely gyengülve haladhat északkelet felé. Az intenzívebb cellákat felhőszakadás, jégeső, viharos szél kísérheti, néhol heves zivatar is valószínű. Zivataroktól függetlenül megélénkül, napközben több helyen megerősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 25 és 30 fok között alakul, de a borongósabb nyugati tájakon hűvösebb idő várható. Késő estére 17, 22 fok közé hűl le a levegő.

met.hu