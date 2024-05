Másodfokú riasztást adtak ki zivatarok veszélye miatt

2024. május 21. 15:27

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Zala, Somogy, Baranya, Tolna és Bács-Kiskun vármegyék egyes járásaira a HungaroMet Zrt. kedd délután.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a riasztással érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.



Az ország többi részére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt.



Az előrejelzés szerint kedd késő délutánig főként a Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok. A késő délutáni órákban délnyugat felől egy vonalba rendeződött zivatarrendszer éri el a délnyugati országrészt, és fokozatosan gyengülve halad tovább az ország belső területei felé északkeleti irányba, a késő esti órákban várhatóan a keleti, északkeleti országrészt is eléri.



A zivatarokat viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökés, felhőszakadás, apróbb szemű jég kísérheti. A Dél-Dunántúlon heves zivatarok is előfordulhatnak 2-4 centiméteres jéggel, óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó széllökéssel. Az éjszaka második felére a zivatarok az ország északkeleti felére tevődnek át.



Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta: javasolják, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről minden olyan tárgyat, amelyet a szél felkaphat - kerti bútort, szerszámot, kisebb cserepes növényt - javasolt védett helyre vinni. Azt kérik, lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjen mindenki. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón - mondta.



mti