Mi az hogy? Nagyon is! – Vádlóként lép föl az őszödi szónok felesége

2024. május 22. 18:07

Sulyok Tamás köztársasági elnök korábban, még ügyvédként, törvényellenesen, vélhetően bűnszervezetben játszott át magyar termőföldeket külföldieknek - mondta szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője.

Dobrev Klára közölte, hogy az általa említett bűncselekmények a kétezres évek elején történtek. A politikus hangsúlyozta, az mindig is bűncselekménynek minősült, ha törvényellenesen adtak át magyar földet külföldieknek, de ezt a magatartást 2014-ben az Orbán-kormány külön tényállássá tette a Btk-ban.



A DK-MSZP-Párbeszéd EP-listavezetője arról beszélt, hogy Szeged környékén korábban több mint ezer hektárnyi földet "sikerült külföldiek kezére játszani" három-négy helyi ügyvéd közreműködésével. Szavai szerint hogy mindez ne legyen feltűnő, ezek az ügyvédek segédkeztek egymás ügyeiben. Azért, hogy ne ugyanaz írja alá az összes iratot, az egyik az ajándékozást ellenjegyezte, a másik a kölcsönszerződést, a harmadik pedig a haszonélvezeti jogot, "és ennek az egyik figurája volt Sulyok Tamás, aki akkor ügyvédként dolgozott" - szögezte le Dobrev Klára.



"Így épült fel a szegedi földmaffia és ennek segítségével osztrákok tették rá a kezüket magyar termőföldekre" - jelentette ki.



Az EP képviselő kiemelt egy ügyletet, amelyben elmondása alapján egy 103 hektáros földterület kapott központi szerepet. "Ezt a földterületet játssza külföldiek kezére Sulyok Tamás még szegedi ügyvédként, törvényellenesen, pénzért, aláírással, pecséttel, ráadásul ebben az esetben mindent Sulyok Tamás csinált" - fogalmazott. Az esetet úgy írta le, hogy a föld előbb egy stróman nevére került, aki aztán egy következő strómannak ajándékozta azt. Dobrev Klára a sajtótájékoztatón felmutatott egy iratot, amiről kijelentette, hogy a szóban forgó ajándékozási szerződést tartja a kezében, amit Sulyok Tamás ellenjegyzett.



Dobrev Klára szerint a második stróman ezt követően kötött egy kölcsön- és jelzálogszerződést azoknak a külföldieknek a cégével, akik törvényesen nem szerezhették volna meg a földet, valamint haszonélvezeti jogot adott a cég tulajdonosainak. Hozzátette, hogy a cég mögött három testvér áll.



Ez a kft. azért is izgalmas, mert az osztrák tulajdonosok magyarországi kézbesítési megbízottja Sulyok Tamás volt - mondta Dobrev Klára, hangsúlyozva, birtokukban van a német nyelvű zsebszerződés is.



"Egy köztörvényes bűnöző, a földmaffia egyik figurája nem testesítheti meg a nemzet egységét", ezért a Demokratikus Koalíció lemondásra szólítja fel a köztársasági elnököt - jelentette be az ellenzéki politikus. Dobrev Klára hozzátette, hogy csütörtökön átadja az ügyészségnek a dokumentumokat.



Kérdésre válaszolva az EP-képviselő azt mondta, hogy az elévülés kérdésében az ügyészségnek van joga dönteni.

mti