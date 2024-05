Elraboltak egy költőt Pakisztánban

2024. május 24. 08:12

Emberrablás áldozata lett egy aktivistaként is ismert költő Pakisztánban; felesége szerint Ahmed Farhád a hírszerzést bíráló megjegyzései és emberi jogi aktivizmusa miatt tűnt el - jelentette a The Guardian című brit napilap pénteken.

A poéta – medium

Farhád, akit ismeretlenek a múlt héten, a saját háza előtt tuszkoltak be egy autóba, alig néhány órával korábban az X-en azt közölte, fenyegetéseket kapott az országban nagy befolyással bíró hírszerzéstől (ISI), melyre csak "a cégként" hivatkozott.



Farhád felesége, Urúdzs Zejnab azt mondta, férjét azért rabolták el, mert felemelte szavát a jogsértések ellen és beszámolt Kasmír pakisztáni ellenőrzés alatt álló terülén zajló tüntetésekről.

geology.com



"Farhád régóta kapott halálos fenyegetéseket +a cégtől+; utasították, hogy fogja be a száját, de nem engedelmeskedett" - közölte Urúdzs Zejnab.



Eltűnése után Farhád családja kérvényt nyújtott be az iszlámábádi legfelsőbb bírósághoz, hogy vizsgálja ki az ügyet, és bár hétfőn a védelmi minisztérium egyik tisztségviselője azt mondta, a költő nincs az ISI őrizetében, a bíróság felszólította a biztonsági erőket, adják ki Farhádot.



A pakisztáni hírszerzést régóta érik olyan bírálatok, amelyek szerint aktivistákat és diákokat rabolnak el.



"A művészek vagy költők elrablása nem pusztán elkeserítő az államra nézve, de az egész társadalom szellemi hanyatlását is jól mutatja" - jelentette ki az üggyel kapcsolatban egy másik költő, Harrisz Hálik.

mti