Biztonságos internethasználat

2024. május 24. 12:51

A közösségi média kockázatait, hatásait, valamint a használatában rejlő lehetőségeket mutatja be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság legújabb, Sztorik a zsebben - történetek a közösségi médiából című kiadványa, amelyet gyermeknap alkalmából mutatnak be - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága pénteken az MTI-vel.

gyerekek a neten

A közleményben rámutattak, hogy a közösségi média jelentős szerepet játszik a fiatalok életében: az NMHH kutatása szerint a gyermekek a népszerűbb közösségi oldalakat napi szinten használják, például a TikTokot a 13 és 17 év közötti fiatalok 65 százaléka, míg az Instagramot 62 százalékuk látogatja meg naponta legalább egyszer.



Mivel azonban a szülők nem mindig tudhatják teljes bizonyossággal, hogy pontosan mi történik a képernyőkön, amikor a gyerekek "mobiloznak", kiemelten fontos a fiatalokat tudatosságra nevelni, hogy felelős döntéseket hozzanak a különféle alkalmazások használata során - hívta fel a figyelmet az NMHH.



A Sztorik a zsebben - történetek a közösségi médiából öt történeten keresztül vezeti be az olvasót a közösségi média kockázataiba, hatásaiba vagy éppen a használatában rejlő lehetőségekbe. A sztorik szereplői egy osztálykiránduláson járnak, ahol az eseményeket a különböző közösségi platformok is alakítják. A kiadvány célja olyan kontextusban beszélni a közösségi média velejáróiról, ami a fiatalok számára is könnyen befogadható lehet, a számukra is ismerős helyzetekről pedig ők maguk is véleményt alkothatnak - ismertették a közleményben.



Hozzátették, hogy a füzet végén, az öt történettől elkülönítve kaptak helyet a fontosabb útmutatások az intim képek megosztásának veszélyéről, az online és az offline személyiség elkülönüléséről, a célzott tartalmak működéséről, de helyet kap benne a hiteles tájékozódás problémaköre, az online kihívások veszélyei és a közösségi médiában megjelenő idealizált kép kérdése is.



A kiegészítő tartalmakat, hivatkozásokat a kiadványban elhelyezett QR-kódokra kattintva lehet megnyitni - jegyezték meg.



Az új kiadvány elérhető a https://gyerekaneten.hu/upload/Sztorik_a_zsebben_kiadvany.pdf oldalon, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által a hétvégére szervezett Városligeti Gyermeknapon pedig kézbe is lehet majd venni a Biztonságos Internet Sátorban.



bjr \ bhi \ gry

mti