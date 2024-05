Hamarosan elfogyhat az ivóvíz Mexikóvárosban

2024. május 27. 09:26

Szakértők szerint június 26-ra, azaz egy hónap múlva elfogyhat az ivóvíz Mexikóvárosban, milliók maradhatnak ivóvíz nélkül - írja a Business Insider híradása nyomán a Telex. A Cutzamala vízrendszer, amely ellátja a 9 milliós fővárost és több mint 20 milliós agglomerációját látja el ivóvízzel, már most is csak 28 százalékos kapacitáson üzemel. A helyiek már most "nulladik napként" emlegetik június 26-át, egyelőre nem tudni, mi fog történni utána.

A mexikói főváros egy ideje már küzd a megfelelő mennyiségű ivóvíz biztosításával, ám az utóbbi három évben különösen súlyosra fordult a helyzet - írják. A régiót nem csak szokatlan meleg sújtotta, hanem az esőzések is elmaradtak.

Több helyi politikus is igyekezett kisebbíteni a problémát, azonban az észak-amerikai aszályfigyelő rendszer már április 30-án súlyosnak minősítette a helyzetet. A CNN beszámolója szerint már jelenleg is vannak városrészek, ahol elfogyott az ivóvíz. A The Washington Post azt írja, az aszály mellett az is problémát okoz, hogy a Cutzamala vízrendszert elhanyagolták az elmúlt évtizedekben, sok helyen ereszt, és egyéb hiányosságai miatt olykor a város vizének 40 százaléka elszivárog. Gabriel Quadri de la Torre helyi képviselő szerint a csövek javítása dollármilliárdokba kerülne, és "nagyon nehéz elgondolni is", hogy a városnak ilyesmire ennyi pénze legyen a közeljövőben. A város lakói jobb híján az esőben reménykednek, ami valamennyire feltöltheti a rendszert. Ám szakértők szerint még ha érkezne is csapadék június 26-ig, a vízrendszer jelentette égető problémát az sem oldaná meg.

InfoStart