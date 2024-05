Két magas rangú Hamász-vezető is életét vesztette a Rafah elleni izraeli rakétatámadásban

2024. május 27. 15:51

Nagyszabású rakétatámadást indított vasárnap Izrael Rafah ellen, amelyben meghalt két magas rangú Hamász-vezető. A rakéták azonban eltalálták a városból kitelepítettek sátortáborát is, így több mint harminc civil is életét vesztette. Az izraeli hadsereg azután indította a támadást, hogy tegnap a Hamász rakétákat lőtt ki Rafahból Tel-Avivra. Vasárnap napnyugta előtt indult meg a légitámadás Gáza déli része ellen. Az izraeli vadászgépek egymás után lőtték ki a rakétákat. A becsapódásokat követően sűrű füst szállt fel Dzalabija és Rafah környékén is.

Az izraeli hadsereg bejelentése szerint Rafahban célzottan támadtak olyan célpontokat, amelyekről a hírszerzés megtudta, hogy a Hamász katonai bázisként használja. A légicsapásban életét vesztette a terrorszervezet két magas rangú vezetője is. A Hamász vezette egészégügyi minisztérium szerint a támadásban találat ért egy olyan területet is, ahol rengeteg civil zsúfolódott össze, akik a Rafahot ért korábbi támadások elől menekültek a városnak ebbe a részébe.

A légicsapásban sokan életüket vesztették és rengetegen megsebesültek. A helyszínen pánik tört ki, az emberek a hozzátartozókat próbálták kimenteni a romok alól. „A ház bejáratánál ültünk, amikor meghallottuk a rakétákat. Futni kezdtünk, de az utcán már akkora füst volt, hogy semmit sem láttunk” – mondta egy helyi férfi.

MTI