Tragikus buszbaleset történt Törökországban

2024. május 27. 16:08

Tízen életüket vesztették és csakenm negyvenen megsérültek vasárnap egy dél-törökországi, Mersin tartományban lévő autópályán történt buszbalesetben, amelynek során több jármű is ütközött – közölték a török hatóságok hétfőn. Ali Hamza Pehlivan tartományi kormányzó elmondása szerint a busz a vasárnap este kialakult heves esőzések miatt a szemközti sávba hajtott, és két autóval is ütközött, aztán a három járművet egy teherautó is eltalálta.

A sérülteket egy közeli kórházba szállították, akik közül nyolcan súlyos állapotban vannak - jelentette az Anadolu török hírügynökség. A távolsági buszon, amely a délkeleti Diyarbakir városából az ország déli részén fekvő Adanába tartott, 28 ember utazott - tette hozzá a hírügynökség.

MTI