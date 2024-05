Biden: Az Egyesült Államok a világ egyetlen szuperhatalma és vezető demokráciája

2024. május 27. 16:44

Az Egyesült Államok a „világ egyetlen szuperhatalma és vezető demokráciája”, amely kritikus szerepet játszik szövetségesei támogatásában világszerte – mondta Joe Biden elnök szombaton, számol be az Oroszhirek.hu. Az amerikai katonai akadémia végzősei előtt a New York-i West Pointban Biden méltatta a hadsereg szerepét abban, hogy világszerte „szembeszáll a zsarnokokkal, és megvédi a szabadságot és a nyitottságot”.

„Az amerikai fegyveres erőknek köszönhetően azt tesszük, amire csak Amerika képes, mint a nélkülözhetetlen nemzet, a világ egyetlen szuperhatalma és a világ vezető demokráciája” – jelentette ki. „Soha ne felejtsük el: Amerika akkor a legerősebb, ha nemcsak a példánkkal, hanem a példánk erejével is vezetünk. Ennek tapsolhatnak” – mondta, felszólítva a közönséget, akik nem reagáltak kijelentésére. Biden megerősítette Washington elkötelezettségét, hogy világszerte támogatja szövetségeseit, kiemelve Izraelt és Ukrajnát. „Ukrajnában nincsenek amerikai katonák háborúban. Eltökélt szándékom, hogy ez így is maradjon. De erősen kiállunk Ukrajna mellett, és ki is fogunk ezután is” – mondta az elnök, miközben orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint bírálta.

„Egy olyan emberrel állunk szemben, akit hosszú évek óta jól ismerek, egy brutális zsarnokkal. Nem lehet, és mi nem is fogunk elsétálni” – jelentette ki Biden. Az amerikai elnök többször tett becsmérlő megjegyzéseket az orosz vezetőre, korábban „diktátornak” nevezte őt és a kínai elnököt. Ugyanezen a napon az elnök 2024-es választási vetélytársa, Donald Trump is szélsőséges támadást intézett Biden ellen, miközben a Libertárius Párt washingtoni országos kongresszusán beszélt. Trump „korrupt zsarnoknak”, valamint „az Egyesült Államok történetének legrosszabb elnökének” nevezte Bident, akihez képest még Jimmy Carter volt államfő is „ragyogó elnök volt”.

MH