Felhőszakadással is kísért zivatar

2024. május 28. 10:05

Az időjárási helyzet a következő napokban ugyan napról-napra változik, de az érzékelt időjárás nem nagyon fog; marad fülledt, meleg idő elszórtan záporokkal, zivatarokkal.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: A felhős tiszántúli tájakon is szakadozik a felhőzet, és ma általában sok napsütés várható a fátyol- és képződő gomolyfelhők mellett, de utóbbiak elsősorban a Nyugat-Dunántúlon magasabbra tornyosulnak. Ott számíthatunk a legnagyobb számban záporra, akár felhőszakadással is kísért zivatarra, keletebbre kevesebb helyen valószínű csapadékgóc. Délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél zivataroktól függetlenül is egyre több helyen feltámad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű, azonban a nyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu