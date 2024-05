Mobilplakát-kampányt indított a CÖF-CÖKA

2024. május 28. 10:44

A békepárti kiállás fontosságára figyelmeztető, június 8-ig tartó mobilplakát-kampányt indított a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) - jelentette be Heizler Norbert, a CÖF-CÖKA országos koordinátora kedden Budapesten.

Heizler Norbert – civilek.info

A sajtótájékoztatón felidézte: több mint tízéves fennállása alatt a CÖF-CÖKA minden sorskérdésben hallatta a hangját, hozzátéve, a békét akaró civilek szavára minden korábbinál nagyobb szükség van napjainkban.



A civil lakosság békét akar, mindenáron. Nem engedhetjük, hogy a háborúpártiak győzedelmeskedjenek - fogalmazott, kiemelve: június 9-én nem egyszerűen az Európai Unió (EU) parlamentjének összetételéről döntünk, hanem arról, hogy "az EU vezetői a béke vagy a háború pártján álljanak".



A koordinátor elmondta: két plakátokkal és hangosbeszélővel felszerelt teherautójuk egyike vidéken, míg a másik Budapesten járja majd az utakat, mert "a fővárosban zajló események is a békét kell, hogy tükrözzék".



A jelenlegi vezetés mintha egy városon belüli háborút akarna az emberek között - mondta, példaként hozva fel a kerékpárosok és az autósok szembeállítását, vagy "azt az anarchiát, ami a közterületeket jellemzi".



A békepárti kiállás mellett a fővárost járó kocsi a béke mellett a városházi korrupció felszámolását, felelős városgazdálkodás megteremtését, a közlekedési káosz helyet átgondolt döntéseket, tiszta utcákat, gondozott zöld parkokat, a külső kerületekre is kiterjedő városfejlesztést, valódi közbiztonságot, a főváros kulturális kínálatának növelését követeli, valamint szorgalmazza "a háborúskodás helyett a kormánnyal való együttműködést a budapestiek érdekében".



Elmondta azt is: a vidéket járó teherautó hangszórója a békére szavazásra, a bevándorlás helyett az európai gyermekvállalás támogatására, az EU szuverén nemzetek érdekszövetségévé tétlére, az uniós bürokrácia hatalmának ellenőrzésére, virágzó gazdasági kapcsolatok kialakítására, erős nemzeti hadseregeken alapuló, önmagát megvédeni képes európai haderő kialakítására, a tagországok kettős mérce helyetti egyenlő elbírálására bíztat, "gender helyett családtámogatást", uniós cenzúra helyett szólás- és véleményszabadságot szorgalmaz.



Heizler Norbert arra is kitért: a szombati Békemenet résztvevői békét követelnek majd, hiszen az egész világnak békére van szüksége.

mti