Elindult a 18. magyar rendőri kontingens Szerbiába

2024. május 28. 18:30

Elindult a 18. magyar rendőri kontingens Szerbiába - tudatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) honlapján kedd délután.

"Európa biztonságának kulcsa a határok védelme. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az illegális migránsokat megakadályozzuk hazánk, illetve az Európai Unió területére történő bejutásban, ehhez azonban szorosan együttműködünk a környező országok hatóságaival" - olvasható az ORFK közleményében.



Az együttműködés részeként a 18. magyar rendőri kontingens indul Szerbiába, amelynek tagjait kedden Budapesten, a Készenléti Rendőrség központi objektumában Balázs László rendőr ezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály vezetője búcsúztatta.



Beszédében elmondta, hogy a magyar és a szerb rendőrség folyamatos együttműködésének köszönhetően a déli határszakaszon csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Európára nehezedő migrációs nyomás is csökkent volna, így az összehangolt határőrizeti tevékenység továbbra is elengedhetetlenül fontos része Európa határvédelmének - közölte.



A magyar rendőrök fő feladatként járőrszolgálatot látnak el a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése érdekében, illetve közreműködnek az embercsempészek és az illegális migránsok előállításában. Nemcsak a határ közvetlen közelében teljesítenek szolgálatot, hanem mélységi területeken található utakon is. A kontingens terepjáró szolgálati gépkocsikkal, kézi éjjellátó készülékekkel, kézi hőkamerákkal, valamint mobil hőkamerával támogatja az érintett határszakasz védelmét.



A 28 fős kontingensben szolgálatot teljesítő magyar rendőrök saját szolgálati felszerelésükkel látják el feladataikat, intézkedési jogosultságukat a fogadó ország rendvédelmi szervének irányítása, felügyelete mellett gyakorolják - közölte az ORFK a police.hu oldalon.



mti