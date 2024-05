Embercsempész maffiára csaptak le a román és moldovai hatóságok

2024. május 29. 15:59

Ázsiai migránsokat Nyugat-Európába csempésző nemzetközi bűnszövetkezet tagjaira csaptak le a román és a moldovai hatóságok - közölte szerdán a román és a moldovai rendőrség.

A román fél tájékoztatása szerint a hétfőn a dél-romániai Dambovita és a fővárost körülvevő Ilfov megyében 11 helyszínen végzett házkutatást a rendőrség galaci bevetési egysége a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) irányításával.



A vádhatóság szerint a moldovai és román kettős állampolgársággal rendelkező 11 gyanúsított a 2022-2023 közötti időszakban hierarchikus felépítésű bűnszövetkezetet működtetett, afrikai és ázsiai országokból származó bevándorlók illegális határátlépésének elősegítéséből húzott anyagi hasznot. Az embercsempészek nagy befogadóképességű járműveket vásároltak, hogy azokban elrejtve nyugat-európai országokba juttassák a migránsokat, akiktől 3000 és 5000 euró közötti összeget igényeltek anyagi lehetőségeik és származási országuk függvényében.



A szervezett bűnözői csoport tagjai a Görögország-Bulgária-Románia -Magyarország-Ausztria, illetve a Görögország-Bulgária-Szerbia- Horvátország-Magyarország-Ausztria útvonalon szállítottak migránsokat Nyugat-Európába. A házkutatásokat követően kommunikációs eszközöket, dokumentumokat és egyéb bizonyítékokat találtak és foglaltak le - közölték a bukaresti hatságok, hozzátéve, hogy a román rendőrök az ügyben május 16-án, Moldovában lebonyolított hét házkutatásban is részt vettek.



A moldovai rendőrség (IGP) ugyancsak szerdán számolt be a román féllel közösen végrehajtott akcióról. A kisjenői közlemény szerint az IGP szervezett bűnözés elleni igazgatóságának rendőrei a szervezett bűnözéssel és kiemelt ügyekkel foglalkozó vádhatóság (PCCOCS) ügyészeinek irányításával végzett házkutatások nyomán négy kettős - román és moldovai - állampolgárságú férfit vettek őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, hogy 2022-től kezdődően több mint száz ázsiai bevándorlót juttattak illegálisan Németországba és Olaszországba. Az ügyben egy ötödik, szabadlábon védekező gyanúsított ellen is eljárás indult Moldovában.



A moldovai rendőrég közleménye szerint Romániába érkezve az embercsempészéssel gyanúsított moldovai sofőrök nagy befogadóképességű, román, francia, bolgár, olasz és magyar rendszámú szállítójárművekbe ültek át, amelyek illegális migránsoknak kialakított rejtekhelyekkel rendelkeztek. Ezekben esetenként 5-20 migránst szállítottak. A bűnszövetkezet romániai tagjai megjelölték: hol kell felvenniük a migránsokat, milyen célállomásra kell szállítaniuk őket, és a kapcsolattartáshoz szükséges telefonkészülékeket is biztosították számukra.



Az öt moldovai gyanúsított házkutatása során lefoglalt kommunikációs eszközökön a rendőrök az illegális migráció szervezésével kapcsolatos üzeneteket találtak, és banki műveletekre vonatkozó dokumentumokat foglaltak le - tudatta az IGP.



A nemzetközi akciót az Európai Unió igazságügyi együttműködést elősegítő Eurojust ügynöksége és a - térség 11 államának rendőri együttműködését, a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni küzdelmet segítő - Délkelet-Európai Rendészeti Központ (SELEC) égisze alatt bonyolította le egy közös moldovai-román nyomozó csoport.



MTI; Gondola