Több mint 36 millió szavazólapot készít a nyomda június 9-ére

2024. május 30. 10:20

Több mint 36 millió szavazólapot készít az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak június 9-ei választására.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatása szerint a nyomda összesen több mint tízezerféle szavazólapot készít: az EP-választásra kétfélét (egyet a magyarországi és a külképviseleti szavazáshoz, amelyen a bal felső sarokban egy karika szerepel a bélyegzőlenyomatnak, amit a helyszínen látnak el pecséttel; a levélben szavazáshoz készített másik szavazólapon pedig a pecsét helyén a "levélben szavazás szavazólapja" felirat szerepel). Ezekből összesen több mint 7,96 milliót nyomtatnak.



A nyomda emellett legyárt 3177-féle polgármesteri szavazólapot (összesen mintegy 8,1 milliót) és egy főpolgármesteri szavazólapot (ebből 1 millió 364 ezret nyomtatnak).



A 3011, tízezernél kevesebb lakosú településeken egyéni listán választják a képviselőket, ezekhez is külön szavazólapot gyárt a nyomda, összesen 3 millió 338 ezret.



A tízezernél több lakosú településeken egyéni választókerületekben választják meg a képviselőket, ehhez 1586 féle szavazólapot kell készíteni, összesen 4 millió 719 ezret. Ezek mellett készült még 19 vármegyei közgyűlési szavazólap (összesen 5 millió 122 ezer) és egy fővárosi listás szavazólap (1 millió 364 ezer).



A nyomda így több mint 24 millió, az önkormányzati választáshoz kapcsolódó szavazólapot gyárt le június 9-ére.



A nemzetiségek is június 9-én választják meg települési, területi és országos önkormányzatuk tagjait, ehhez 13 féle országos nemzetiségi szavazólapot gyártanak, 64 féle területit és 2150 féle településit. A nemzetiségi szavazólapok zöld színűek, és összesen 1 millió 620 ezret készítenek belőlük.



A szavazólapokat a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében eltérő színű kerettel látták el: az EP-szavazólap kerete kék, a főpolgármesteri szavazólapé rózsaszín, a polgármesteri szavazólapé sárga, a vármegyei és fővárosi listás szavazólapé szürke. Az egyéni listás és egyéni választókerületi szavazólap egységesen fehér színű, a nemzetiségi szavazólapok pedig zöldek, ezeket a szavazóknak zöld színű borítékba kell tenniük és le kell zárniuk, különben szavazatuk érvénytelen lesz.



A szavazólapok gyártására 250 tonna papírt használnak fel. A szavazólapokat többféle biztonsági jellel is ellátják, így például a szavazólapon szőnyegszerűen elhelyezett vízjellel (ez Magyarország címerét és a "Magyarország" feliratot mutatja), valamint szőnyegszerűen elhelyezett mikroperforációval, ami Magyarország körvonalát mutatja, közepén "H" betűvel. Ezenkívül a nyomda szabad szemmel nem látható, a papír anyagába kevert biztonsági elemeket is elhelyezett a szavazólapokon, ez az úgynevezett biztonsági pettyezés.



A nyomda nyolcféle méretben készíti el a szavazólapokat, a legkisebb szavazólap A4 méretű és összesen több mint 20 millió szavazólap készül ebben a méretben, a legnagyobb szavazólap pedig 420x635 milliméteres nagyságú (több mint négyszerese az A4-es lapnak), ebből valamivel több mint 9 ezer készül.



mti