Konferencia-liga - Az Olimpiakosz történelmi diadala

2024. május 30. 10:21

Az Olimpiakosz első görög klubcsapatként nyert nemzetközi trófeát, miután szerdán a harmadik alkalommal kiírt labdarúgó Konferencia-liga athéni döntőjében hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a tavaly is finalista olasz Fiorentinát.

A mozgalmas első félidőt töredezett második játékrész és hosszabbítás követte, a ráadás hajrájában pedig a marokkói Ajub el-Kabi fejese döntötte el a trófea sorsát.



A 16 közé jutásért a Ferencvárost kettős győzelemmel búcsúztató görögök spanyol trénere, José Luis Mendilibar - aki éppen a magyar bajnok ellen debütált az Olimpiakosz kispadján - duplázott, ugyanis tavaly az Európa-liga budapesti döntőjében a Sevillát vezette diadalra. A Fiorentina viszont az 1961-es KEK-sikere óta nem nyert nemzetközi szinten, azóta immár a negyedik aranycsatáját vesztette el.

Konferencia-liga, döntő:

Olimpiakosz (görög)-Fiorentina (olasz) 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)

----------------------------------------------------------

Athén, Aja Szofia Stadion, 26 842 néző, v.: Artur Soares Dias (portugál)

gólszerző: el-Kabi (116.)

sárga lap: Podence (29.), Jovetic (94.), el-Kabi (117.), illetve Martinez Quarta (42.), Kouame (79.), Biraghi (99.)

Olimpiakosz:

------------

Colakisz - Rodinei, Recosz, Carmo, Ortega (Quini, a hosszabbítás előtt) - Hezze, Iborra - Podence (Maszurasz, a hosszabbítás szünetében), Chiquinho (Horta, 78.), Fortunisz (Jovetic, 73.) - el-Kabi (el-Arabi, 122.)

Fiorentina:

-----------

Terracciano - Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (Ranieri, a hosszabbítás szünetében) - Arthur Melo (Duncan, 74.), Mandragora - Gonzalez (Beltrán, a hosszabbítás szünetében), Bonaventura (Barak, 82.), Kouame (Ikone, 82.) - Belotti (Nzola, 59.)

Hosszabbítás:

-------------

116. perc: Hezze bal oldali beadása után a védőjét megelőző el-Kabi négy méterről a rövid sarokba fejelte a labdát (1-0).

Az első helyzet ugyan a görög csapat előtt adódott, Fortunisz lövését Terracciano védte, de ezt követően inkább a Fiorentina akarata érvényesült, Belottinak és Bonaventurának is volt ígéretes lövése, sőt, a firenzeiek gólt is szereztek, melyet les miatt nem adott meg a játékvezető. A pireuszi együttes húsz perc után szabadult ki a szorításból, innentől kiegyenlítettebb volt a kifejezetten jó iramú és magas színvonalú találkozó. Mindkét félnek voltak veszélyes akciói vagy pontrúgásai, gól azonban nem született a szünetig.



A második félidő ugyanolyan nagy iramban folytatódott, mint ahogy az első befejeződött, de a nagy lendület időnként technikai hibákat eredményezett, ezért ebben a periódusban nem alakultak ki helyzetek, sőt, még csak lövési kísérletek sem voltak. Az első komolyabb lehetőségre egészen a 69. percig kellett várni, Colakisznak még úgyis nagyot kellett védenie, hogy Kouamé rosszul találta el a labdát. A hajrában ahogy nőtt a feszültség, úgy érezhetően egyre kevesebb kockázatot vállaltak a csapatok, senki nem akart végzetes hibát elkövetni. A győzelmet majdnem így is a görögök szerezték meg, de tíz perccel a vége előtt Iborra fejese nem sokkal elkerülte a jobb alsó sarkot. Mivel nem született gól, így következhetett a hosszabbítás.



A ráadásban is töredezett maradt a játék a sok apró szabálytalanság által, az egyetlen izgalmat Jovetic távoli lövése jelentette, de az olaszok kapusa magabiztosan ütötte oldalra a bal sarokba tartó labdát. Ezt leszámítva inkább a küzdelem dominált, minden egyes labdáért megküzdöttek a felek, de a fáradtság és a váratlan megoldások hiánya miatt veszély egyik kapu előtt sem alakult ki. Amikor már úgy tűnt, az idegek csatája dönti el a döntőt, akkor az Olimpiakosz marokkói csatára megvillant, el-Kabi lett a nyerőember, aki a Konferencia-ligában gólkirály is lett azzal, hogy kilenc meccsen 11-szer volt eredményes. A hátralévő időben a Fiorentina már nem tudott újítani, így a tavalyi évhez hasonlóan alulmaradt a harmadik számú európai kupasorozat fináléjában.

