Egy emberélet kioltása: nyolc év börtön

2024. május 30. 11:42

Emberölés miatt jogerősen nyolc év börtönbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla arra a férfira, akit egy 2017-ben elkövetett gyilkosság gyanúsítottjaként öt évvel később fogott el a rendőrség a baranyai Bostán.

A táblabíróság az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében a szerdai ítéletről beszámolva azt írta: a vádlott és szomszédja, későbbi áldozata egy kis baranyai faluban élt, gyakran együtt italoztak, ahogy ez 2017 júniusában - a gyilkosság napján - is történt, a vádlott otthonában.



A két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott egy konyhakéssel halálos sebet ejtve nyakon szúrta barátját.



Az áldozat éjszaka meghalt.



Másnap a vádlott a holttestet pokrócba tekerte és garázsának szerelőaknájába dobta, majd hamut, meszet és hulladékot szórt rá, míg az áldozat ruháit, használati tárgyait és a gyilkos fegyvert eldobta.



Az eltűnt férfit néhány nap múlva keresni kezdték a faluban, később a rendőrség a körözését is elrendelte.



A vádlott 2021 januárjában elcserélte házát egy falubelijével, előtte éjjel a szerelőaknából kiásta néhai barátja maradványait és egy zsákba csomagolta, amelyet magával vitt az újabb ingatlanba, ahol azt a padláson elrejtette.



A rendőrség 2022 decemberében, házkutatáson találta meg az elhunyt csontjait a vádlott új otthonának padlásán.



A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságon 2022 decemberében sajtótájékoztatón jelentették be, hogy egy 2017-ben elkövetett emberölés elkövetőjét fogták el Bosta községben.



Az akkori tájékoztatás szerint az emberölés gyanúsítottja a gyilkosság után öt nappal jelentette be a rendőrségen, hogy barátja eltűnt. A férfi azt állította, hogy összeveszett a barátjával, és azóta nincs híre róla.



A Pécsi Ítélőtábla a Pécsi Törvényszék idén márciusban hozott nyolc év börtönbüntetést kiszabó ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta.



Az ítélet jogerős.

mti