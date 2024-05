Kábeltoljvajok: a kőolajszállítást blokkolták

2024. május 30. 11:57

A Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik kábelt akartak lopni és annak során megzavarták a Felvidékről Magyarországra irányuló kőolajszállítást - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a három fóti elkövető elhatározta, hogy földben elfekvő rézkábelek után kutat, majd azokat kiássa és eltulajdonítja, ezért fémkeresővel próbáltak a kábelek nyomára bukkanni több helyen Pest vármegyében.



Alsónémedi környékén sikerült detektálniuk egy ipari kábelt 2023 februárjában, majd kéziszerszámokkal kutatógödröt ástak és találtak egy "bányaüzemi optikai kábel" feliratú sárga jelölőszalagot.



A figyelmeztető szalag ellenére tovább ástak és meg is találták a műanyag védőcsőben elhelyezett kábelvezetéket, amelyből kivágtak egy körülbelül 20 centiméteres darabot, ezután a gödör betemetése nélkül elmentek - írták.



A kábel elvágásával az elkövetők több órára zavart okoztak a Szlovákiából Magyarországra irányuló kőolaj szállítását koordináló elektronikai rendszerben, amelynek következménye ideiglenes szolgáltatáskiesés volt.



A hiba teljes kijavítása - a szolgáltatás visszaállítása után is - több napot vett igénybe.



Kiemelték: a mindössze háromezer forint értékű vezetékdarab eltulajdonítása miatt okozott rongálás helyreállítási költsége csaknem négymillió forint volt.



A közlemény szerint 2023 márciusában az elkövetőknek Pilismarót közelében sikerült újabb ipari kábelt detektálniuk. Ezen a helyszínen már nagyobb feltáró munkába kezdtek, amelyhez kéziszerszámokon túl aggregátort és arról üzemeltetett sarokcsiszolót használtak, valamint munkásokat is fogadtak.



Egy előre meghatározott vonalon hat - 9 és 20,5 méter közötti hosszúságú - gödröt ástak, ezzel mintegy 150 méter hosszan tártak fel földkábelt. Ezután a kábelt a gödrök végeinél a sarokcsiszolóval elkezdték elvágni, hogy az így kapott darabokat egyenként kihúzhassák. Elvinni azonban már nem sikerült a kábeleket, mert időközben rendőrök érkeztek és elszámoltatták őket.



A tolvajok mintegy hatszázezer forint értékű kábelt próbáltak meg ellopni.



A Budakörnyéki Járási Ügyészség az elkövetőkkel szemben közérdekű üzem működése megzavarása és lopás miatt emelt vádat - áll a közleményben.

MTI; Gondola