Stoltenberg tovább provokálja Moszkvát

2024. május 30. 16:44

Eljött az ideje annak, hogy a NATO átértékelje a tagállamok által Ukrajnának nyújtott katonai segítség felhasználásának feltételeit - jelentette ki Jens Stoltenberg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára csütörtökön Prágában, a szövetség megalakulásának 75. évfordulója alkalmából a cseh Szenátusban megtartott konferencián.

Jens Stoltenberg kifejtette: az Ukrajnának nyújtott külföldi katonai segítség mintegy 99 százaléka a NATO-tagállamoktól származik, bizonyos esetekben azonban a fegyverek felhasználása korlátozva van Ukrajna területére. Az orosz agresszió kezdetéhez képest azonban a háború jellege megváltozott, Moszkva a fegyvereit, lőszerraktárait az ukrán határ közelében helyezte el, hogy a hadsereg gyorsan hozzáférhessen azokhoz.



"Úgy vélem, itt az ideje bizonyos korlátozások átértékelésének, és lehetővé kellene tennünk Ukrajnának, hogy a nemzetközi jog alapján védekezhessen. Ez magába foglalja az orosz célok elleni, orosz területeken való támadásokat is" - jelentette ki a NATO főtitkár. Jens Stoltenberg a NATO külügyminisztereinek csütörtökön este kezdődő kétnapos informális találkozójára érkezett Prágába. A külügyminiszteri tanácsülésre pénteken kerül sor. "Személyesen azt az álláspontot képviselem, hogy Ukrajna a megtámadott ország, és joga van a védekezésre, beleértve olyan akciókat is, amelyekre az Orosz Föderáció területén kerül sor" - mondta Jan Lipavsky cseh külügyminiszter újságíróknak a konferencia előtt a közszolgálati hírtelevízió (CT24) beszámolója szerint. Egy másik kérdésre válaszolva Lipavsky megismételte a kormány korábbi álláspontját, miszerint "cseh katonák aktívan nem fognak részt venni az ukrajnai harcokban".



Jan Lipavsky úgy vélte, hogy a prágai tárgyalások legfontosabb kérdése az Ukrajna támogatása érdekében kifejtendő lépések egyeztetése lesz. A CT24 úgy értesült: a prágai tanácskozáson téma lesz a NATO-tagállamok katonáinak esetleges kiküldése Ukrajnába, az ukrán katonák kiképzése céljából. A televízióban elhangzottak szerint ebben a témában nincs egyetértés a tagállamok között, ezért komoly viták várhatók.



Az ülésre a cseh fővárosba érkezett Antony Blinken amerikai külügyminiszter is. Blinken a nap folyamán találkozott Jan Lipavsky cseh külügyminiszterrel, Jana Cernochová védelmi miniszterrel, és Petr Fiala miniszterelnökkel is tárgyalt.



Jens Stoltenberget délután Tomás Garrigue Masaryk érdemrenddel tüntette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök. Az államfő a kitüntetést a demokrácia és az emberi jogok érvényesítése érdekében kifejtett sokéves tevékenységéért adományozta Stoltenbergnek.



Pavel és Stoltenberg korábban három évig együtt dolgoztak a NATO vezetésében. A volt norvég kormányfő 2014 óta áll a NATO élén, míg a tábornoki rangú hivatásos katona Pavel 2015 és 2018 között a NATO Katonai Bizottságának elnöke volt. A külügyminisztereket a prágai Hradzsinban Petr Pavel cseh köztársasági elnök is fogadja.

mti